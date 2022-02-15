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Demirhan kadrosunu güçlendirdi

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Demirhan kadrosunu güçlendirdi
BTM 1.ligi Kırmızı Grup’ta ilk devreyi 12 puanla 6.sırada tamamlayan Demirerler Construction Demirhan transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Mesarya ekibi teknik direktör Erman Çelik’in istekleri doğrultusunda takıma Semih Çağlar, Halil Betmezoğlu, Bora Gürkanlar ve Değirmenlik’tenise kiralık olarak Arda Mutlu’yu transfer etti.
İlk devrede teknik kadroda değişikliğe giderek Erman Çelik ve Kemal Yakutoğlu’nu takımın başına getiren Demirhan flaş galibiyetlere imza atmıştı.
 
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