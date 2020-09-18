Demir’e başarılı operasyon

BTM İkinci Lig kulüplerinden Ağırdağ’ın başarılı futbolcusu Mehmet Demir’e başarılı bir operasyon yapıldı.

Ağırdağ’ın geçtiğimiz hafta Pınarbaşı ile oynadığı lig maçında rakip kaleci ile çarpışan ve ayağı kırılan Mehmet Demir, Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde ameliyat oldu.

Antrenör futbolcu Mehmet Demir’e Halkın Sesi Spor Dünyası ve Halk Spor olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.

