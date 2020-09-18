banner480
banner69
Halı sahalara yasak geldi
Halı sahalara yasak geldi
27 0
Üç gün yağmur bekleniyor
Üç gün yağmur bekleniyor
77 0
 
Bu işin şakası yok
Bu işin şakası yok
164 0
Aslan, rahat turladı
Aslan, rahat turladı
25 0
Vatandaşın seçim isyanı
Vatandaşın seçim isyanı
85 0
Büyükbaş hayvancı, süt fiyatlarından dertli
Büyükbaş hayvancı, süt fiyatlarından dertli
18 0
259 0
banner460

Demir’e başarılı operasyon

banner476

Demir’e başarılı operasyon
BTM İkinci Lig kulüplerinden Ağırdağ’ın başarılı futbolcusu Mehmet Demir’e başarılı bir operasyon yapıldı.
Ağırdağ’ın geçtiğimiz hafta Pınarbaşı ile oynadığı lig maçında rakip kaleci ile çarpışan ve ayağı kırılan Mehmet Demir, Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde ameliyat oldu.
Antrenör futbolcu Mehmet Demir’e Halkın Sesi Spor Dünyası ve Halk Spor olarak geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.