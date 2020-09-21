banner480
banner69
Son şampiyonlardan tek kayıp Real Madrid’ten
Son şampiyonlardan tek kayıp Real Madrid’ten
12 0
Ötüken, Ergazi’yi şok etti
Ötüken, Ergazi’yi şok etti
248 0
 
Oyuncak araç koleksiyonuna 80 bin TL harcadı
Oyuncak araç koleksiyonuna 80 bin TL harcadı
20 0
Sapsızoğlu
Sapsızoğlu "Hedefimiz şampiyon sporcular kazandırmak"
16 0
Jimny'ye ticari araç kimliği
Jimny'ye ticari araç kimliği
56 0
Belediye başkanları su kriziyle uğraşıyor
Belediye başkanları su kriziyle uğraşıyor
104 0
Halı sahalara yasak geldi
Halı sahalara yasak geldi
86 0
banner460

Demir taburcu oldu

banner476

Demir taburcu oldu
Necati KÜLAHLILAR
BTM İkinci Lig kulüplerinden Ağırdağ’ın antrenör futbolcusu Mehmet Demir geçirdiği ameliyat sonrasında hastaneden taburcu oldu.
Ağırdağ’ın, Pınarbaşı ile oynadığı maçta rakip futbolcuyla çarpıştıktan sonra ayağı kırılan ve Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Demir başarılı bir ameliyat geçirmişti. Ameliyat sonrasındaki süreci de sağlıkla geçiren deneyimli golcü Mehmet Demir dün hastaneden taburcu edildi.
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.