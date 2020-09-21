Demir taburcu oldu

Necati KÜLAHLILAR

BTM İkinci Lig kulüplerinden Ağırdağ’ın antrenör futbolcusu Mehmet Demir geçirdiği ameliyat sonrasında hastaneden taburcu oldu.

Ağırdağ’ın, Pınarbaşı ile oynadığı maçta rakip futbolcuyla çarpıştıktan sonra ayağı kırılan ve Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Mehmet Demir başarılı bir ameliyat geçirmişti. Ameliyat sonrasındaki süreci de sağlıkla geçiren deneyimli golcü Mehmet Demir dün hastaneden taburcu edildi.

