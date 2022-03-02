Bahçeşehir Koleji 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sivas temsilcisi tur atlayan taraf oldu.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. Mustapha Yatabare, 69. dakikada Demir Grup Sivasspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Sivasspor, evinde Fatih Karagümrük'ü 1-0 ile geçerek yarı finale yükseldi.
Demir Grup Sivasspor, yarı finalde Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK maçının galibiyle eşleşecek.
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