Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Demir Grup Sivasspor, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı

Bahçeşehir Koleji 4 Eylül Stadı'nda oynanan karşılaşmada Sivas temsilcisi tur atlayan taraf oldu.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi. Mustapha Yatabare, 69. dakikada Demir Grup Sivasspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Sivasspor, evinde Fatih Karagümrük'ü 1-0 ile geçerek yarı finale yükseldi.

Demir Grup Sivasspor, yarı finalde Aytemiz Alanyaspor-Gaziantep FK maçının galibiyle eşleşecek.



