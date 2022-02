Değirmenlik’ten kritik galibiyet

Süper Lig hedefinde olan iki takımın mücadelesinde ev sahibi Miracle Değirmenlik rakibi China Bazaar Gençlik Gücü’ni uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 mağlup ederek çıkışını sürdürdü

Stadyum: Değirmenlik Sadık Cemil Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Emre Çevikdal, Özal Çağlayan

Miracle Değirmenlik:Onurhan, Yusuf Kumaş, Mehmet Öztürk, Turgut (75.Dk Ertuğrul), Burak (60.Dk Mehmet Fatih), Murat (60.Dk YusufÖzbahar), Salih Say, Tufan, Abdullah, Emre İmam (80.Dk Hüseyin Keleş), İlyas

ChinaBazaar Gençlik Gücü: Emre Nalbant, Tayfun, Erin, Orhan (75.Dk Raif Selden), Ümitcan, Hasan Akkuyu (75.Dk Hakan Eminoğlu), Hasan Kanlı, Mustafa Avcı (63.Dk Özcan Saygı), Buğra (63.Dk Ahmet Saygı), Çağdaş, Aşkın

Goller: 44.Dk Emre İmam, 51.Dk Salih Say, 90+5.Dk Mehmet Fatih (M.Değirmenlik)- 11.Dk Buğra, 84.Dk (P) Ümitcan (C.B.Gençlik Gücü)



Birinci Ligde haftanın en önemli maçında Miracle Değirmenlik, bire bir rakibi ChinaBazaar Gençlik Gücü’nü, 3 – 2 mağlup ederek kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

10.Dk: GG atağında Hasan Kanlı’ya yapılan faul sonrasında topun başına geçen Buğra yaptığı vuruşunda topu filelerle buluşturdu. Miracle Değirmenlik 0-1 ChinaBazaar Gençlik Gücü

44.Dk: Değirmenlik atağında yapılan ortada İlyas’ın kafa vuruşunu kaleci Emre kurtardı. Dönen topta oluşan karambolde Emre İmam vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi.Miracle Değirmenlik 1-1 ChinaBazaar Gençlik Gücü

51.Dk: Değirmenlik atağında Turgut’a yapılan hareket sonrasında kazanılan frikiği kullanan Tufan’ın ortasında topa iyi yükselen Salih Say kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. Miracle Değirmenlik 2-1 ChinaBazaar Gençlik Gücü

84.Dk: Gençlik Gücü atağında Değirmenlik futbolcusu Yusuf Kumaş'ın ceza alanında Hakan Eminoğlu'nu düşürmesiyle kazanılan penaltı vuruşunu Ümitcan gole çevirdi.Miracle Değirmenlik 2-2 ChinaBazaar Gençlik Gücü

90+5.Dk: Değirmenlik atağında Yusuf Özbahar topu sağdan getirdi. Pasında Fatih ceza sahası dışından güzel bir golle skoru belirledi. Miracle Değirmenlik 3-2 ChinaBazaar Gençlik Gücü