Değirmenlik’ten kritik galibiyet

Stadyum: Değirmenlik Sadık Cemil Stadı
Hakemler: Turgay Misk, Emre Çevikdal, Özal Çağlayan
Miracle Değirmenlik:Onurhan, Yusuf Kumaş, Mehmet Öztürk, Turgut (75.Dk Ertuğrul), Burak (60.Dk Mehmet Fatih), Murat (60.Dk YusufÖzbahar), Salih Say, Tufan, Abdullah, Emre İmam (80.Dk Hüseyin Keleş), İlyas
ChinaBazaar Gençlik Gücü: Emre Nalbant, Tayfun, Erin, Orhan (75.Dk Raif Selden), Ümitcan, Hasan Akkuyu (75.Dk Hakan Eminoğlu), Hasan Kanlı, Mustafa Avcı (63.Dk Özcan Saygı), Buğra (63.Dk Ahmet Saygı), Çağdaş, Aşkın
Goller: 44.Dk Emre İmam, 51.Dk Salih Say, 90+5.Dk Mehmet Fatih (M.Değirmenlik)- 11.Dk Buğra, 84.Dk (P) Ümitcan (C.B.Gençlik Gücü)
Birinci Ligde haftanın en önemli maçında Miracle Değirmenlik, bire bir rakibi ChinaBazaar Gençlik Gücü’nü, 3 – 2 mağlup ederek kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı.
10.Dk: GG atağında Hasan Kanlı’ya yapılan faul sonrasında topun başına geçen Buğra yaptığı vuruşunda topu filelerle buluşturdu. Miracle Değirmenlik 0-1 ChinaBazaar Gençlik Gücü
44.Dk: Değirmenlik atağında yapılan ortada İlyas’ın kafa vuruşunu kaleci Emre kurtardı. Dönen topta oluşan karambolde Emre İmam vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi.Miracle Değirmenlik 1-1 ChinaBazaar Gençlik Gücü
51.Dk: Değirmenlik atağında Turgut’a yapılan hareket sonrasında kazanılan frikiği kullanan Tufan’ın ortasında topa iyi yükselen Salih Say kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. Miracle Değirmenlik 2-1 ChinaBazaar Gençlik Gücü
84.Dk: Gençlik Gücü atağında Değirmenlik futbolcusu Yusuf Kumaş'ın ceza alanında Hakan Eminoğlu'nu düşürmesiyle kazanılan penaltı vuruşunu Ümitcan gole çevirdi.Miracle Değirmenlik 2-2 ChinaBazaar Gençlik Gücü
90+5.Dk: Değirmenlik atağında Yusuf Özbahar topu sağdan getirdi. Pasında Fatih ceza sahası dışından güzel bir golle skoru belirledi. Miracle Değirmenlik 3-2 ChinaBazaar Gençlik Gücü
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