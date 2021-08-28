Değirmenlik’ten, Bağcıl’a fark

Futbolda takımların 2021 – 2022 sezonu hazırlıkları, sezonun başlamasına kısa süre kala yoğun tempoda sürerken, hazırlık ve anı maçları da yoğun şekilde oynanıyor.

Sadık Cemil Stadında, AKSA Birinci Lig ekipleri Miracle Değirmenlik ile Bostancı Bağcıl, karşı karşıya geldiler.

Miracle Değirmenlik maçı 3 – 0’lık farklı skorla kazandı. Miracle Değirmenlik’in gollerini Turgut Kaçar, Fatih Parlak ve Cem Kaygısız attı.



