Değirmenlik’ten 3 puanlık kapanış

Miracle Değirmenlik 7. haftanın kapanış maçında Alsancak Yeşilova’yı 2-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Serdar Gürpınar, Halil Atlar

Miracle Değirmenlik: Hasan Piro, Mustafa Vardi, Adil Uçar (Dk 45+5 Fırat Ersalan), Emirhan Çil, Hasan Ulukök, (Dk 56 Balde) Yakup Şen, Ünal Kaya, Semih Ünaldı (Dk 90+2 Hüseyin Sadıklar), Sertan Kurukafa, Hüseyin Deynekli, Akabueze.

Alsancak Yeşilova: Kemal Molla, Memduh Sarıoğlu (Dk 46 Arda Ateş), Gökhan Sarıoğlu(Dk 61ilker İnceler), Sena Develioğlu, Mejdi Direniş, Mustafa Salk, Fıdelis, Cemal Yaşınses (Dk 61 Mehmet Parlak), Lawal (Dk 86 Güvenç Sakallıoğlu), Vakkas Kaynarca (Dk 76 Bıll), Weston.

Goller: Dk 37 Semih, Dk 47 Hüseyin Deynekli (Miracle Değirmenlik).



Beyzade ÜNALMIŞ

Aksa Süper Ligin Yedinci haftasının kapanış gününde Miracle Değirmenlik ile Alsancak Yeşilova takımları karşı karşıya geldi.

Konuk ettiği Alsancak Yeşilova’yı 2-0 mağlup eden Miracle Değirmenlik 3 puanın sahibi oldu. Semih ve Hüseyin Deynekli’nin golleri ile zorlu karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Miracle Değirmenlik 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

1.dk: Çabuk gelişen Alsancak Yeşilova atağında ceza alanı içerisinde Cemal’ın vuruşu kaleci Hasan Piro’dan dönerken, dönen topa Memduh’un yaptığı vuruş üst direkten oyun alanına geri döndü.

18.dk: Alsancak Yeşilova’nın kullandığı serbest vuruşta Vakkas’ın ortasında arka direkte Sena’nın kafa vuruşunu kaleci Hasan Piro kornere çeldi.

33.dk: Maçın orta hakeminin avantaja bıraktığı pozisyonda ceza alanına giren Hüseyin Deynekli’nin vuruşu yan ağlarda kaldı.

37.dk: Miracle Değirmenlik kontra atağında ceza alanı içerisinde topa iyi vuran Semih takımını öne geçirdi.1-0

39.dk: Alsancak Yeşilova atağında uzak mesafeden Weston’un vuruşunu kaleci Hasan Piro yatarak önledi.

47.dk: Miracle Değirmenlik kontra atağında Hüseyin Deynekli farkı ikiye çıkardı.2-0

52.dk: Alsancak Yeşilova atağında Lawal’ın estetik vuruşu kaleci Hasan Piro’da kaldı.

77.dk: Alsancak Yeşilova atağında yapılan ortada Weston’un kafa vuruşu kaleci Hasan Piro’da kaldı.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona erdi.

Bu sonuçla Miracle Değirmenlik puanını 12’ye çıkarırken Alsancak Yeşilova 7 puanda kaldı.

