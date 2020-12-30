Değirmenlik’te yeni başkan Erbay

K-PET Birinci Lig kulüplerinden Değirmenlik’te genel kurul gerçekleştirilirken, kulübün yeni başkanı Ahmet Erbay oldu.

15 yıllık EmiraliÖztüccar döneminin kapandığı Değirmenlik’te genel kurula tek aday olarak giren Ahmet Erbay, üyelerin verdiği onayla kulübün yeni başkanı oldu.

Hüseyin Özen Yılmaz’ın divan başkanlığını yaptığı genel kurula Değirmenlik Belediye başkanı Ali Karavezirler de katılarak, yeni başkan Ahmet Erbay ve ekibine destek verdi.

Yıllarca kulüpte kaleci ve kaptan olarak forma giyen, son olarak ise başkan vekilliği yapan Ahmet Erbay, kulübü başarıya taşımayı hedefleyecek.



