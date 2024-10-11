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Değirmenlik’te Halil Uçar şoku

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Değirmenlik’te Halil Uçar şoku
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Süper Lig ekiplerinden Değirmenlik’te, Doğan Türk Birliği maçı öncesinde sakatlanan Halil Uçar uzun süre sahalardan uzak kalacak. Sağ ayak üst tendon bağları kopma aşamasına kadar gerilen başarılı stoper Halil Uçar’ın yapılan kontrollerinde sahalardan 2 ay uzak kalacağı tespit edildi.
Fizik tedavi süreci başlayan Halil Uçar’ın yokluğunda Değirmenlik’in yeni teknik direktörü Ali Oraloğlu, savunmada yeni bir kurgu oluşturmak zorunda olacak.
 
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