Değirmenlik’te Habeşoğlu gitti, Batsi geldi

AKSA Birinci Lige iddialı bir kadro ile giren MiracleDeğirmenlik’te, ikinci haftada alınan Dörtyol mağlubiyeti sonrasında teknik heyetle yollar ayrıldı.Miracle Değirmenlik yönetimi, teknik adam Celal Habeşoğlu ile yardımcısı Ahmet Topuz ile yollarını ayırma kararını teknik adamlara iletti. Yönetim deneyimli teknik direktör Hüseyin Batsi’yi takımın başına getirirken, yardımcılığını ise Yasin Kansu yapacak.

Celal Habeşoğlu ile Ahmet Topuz, yeşil beyazlıları BTM Birinci Ligden, Birinci Lige çıkarmıştı.

