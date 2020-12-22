Değirmenlik’te Erbay başkan adayı

K-PET Birinci Ligin yeni ekibi Değirmenlik’te Emirali Öztüccar başkanlığındaki yönetim kurulu, 29 Aralık Salı akşamı saat 19:00’da olağan genel kurul gerçekleştirecek.

Başkan seçimli genel kurulda 15 yıldır kulüpte başkanlık yapan ve ismi kulüple özdeşleşmiş olan Emirali Öztüccar aday olmama kararı aldı.

Emirali Öztüccar’ın yerine ise yıllarca kulüpte kalecilik, kaptanlık ve yöneticilik yapmış olan birinci başkan vekili Ahmet Erbay başkan adayı olacak. Ahmet Erbay üyelerin onayını alması halinde Değirmenlik’in yeni kulüp başkanı olmuş olacak.

