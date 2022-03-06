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Değirmenlik’in Süper Lig yürüyüşü hızlandı

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Aksa 1. Lig’de Süper Lig hedefi olan Miracle Değirmenlik, konuk ettiği play-off oynama hedefi olan Düzkaya’yı 4-1 mağlup ederek 2. sıraya yükseldi

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Değirmenlik’in Süper Lig yürüyüşü hızlandı
Stad: Sadık Cemil Stadı
Hakemler: Evren Karademir, Abdullah Genç, Arif Malek
Miracle Değirmenlik: Onurhan, Mehmet, Turgut, Burak, Murat, Yusuf Özbahar, Salih, Tufan, Abdulah, Cahit, İlyas
Düzkaya: Ali, Uğur, Arif, Yağış, Mete, Uğurcan, Mehmet, Hüseyin, Furkan, Serkan, Boran
Goller: Dk 36-74-76 Turgut Kaçar Dk 53 İlyas Yılmaz (M.Değirmenlik)
 
Aksa 1. Ligi zirveyi yakından ilgilendiren maçta kazanan ev sahibi takım oldu. Turgut Kaçar’ın hat trick yaptığı maçta Miracle Değirmenlik’te 2. sıraya yükseldi.
Karşılaşmaya etkili başlayan rüzgarı da arkasına alan ev sahibi takım maçın yıldızı Turgut ile 1-0 öne geçti ve ilk devre bu skorla tamamlandı.
İkinci yarıda rüzgara karşı oynayan Değirmenlik 53 de İlyas ile farkı 2 ye çıkardı. 74 ve 76 da Turgut ile 2 gol daha bulan ev sahibi takım maçı 4-0 kazandı.
Bu sonuçla Değirmenlik 42 puana yükseldi. Düzkaya 30 puanda kaldı.
 
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