Değirmenlik’in kalecisi Cihangir’den

Birinci Ligde yeni sezona iddialı bir kadroyla girecek olan Miracle Değirmenlik, transferlerine devam ediyor.

Miracle Değirmenlik kaleci sorununu komşu kulüp Cihangir'den çözdü. Miracle Değirmenlik, Cihangir'den genç kaleci Tuğcan Aksulu'yu kadrosuna kattı. Tuğcan, kiralık olarak MiracleDeğirmenlik'e transfer oldu.

