banner875
banner885
Boğaz rüzgarı esmeye devam ediyor
Boğaz rüzgarı esmeye devam ediyor
14 0
Gençlerin kullandığı emojiler deşifre edildi
Gençlerin kullandığı emojiler deşifre edildi
36 0
 
İlk finalist Şahlan
İlk finalist Şahlan
13 0
Avrupa'da Noel ve yılbaşı, grevlerin gölgesinde geçecek
Avrupa'da Noel ve yılbaşı, grevlerin gölgesinde geçecek
8 0
Çıdan cinayetinin sebebi 'Kuşku' iddiası
Çıdan cinayetinin sebebi 'Kuşku' iddiası
18 0
Galatasaray, tur biletini tek golle aldı
Galatasaray, tur biletini tek golle aldı
10 0
Kercem attı, Koopspor kazandı
Kercem attı, Koopspor kazandı
25 0
banner878

Değirmenlik, Yeşilova’yı farklı geçti

AKSA Süper Lig’in 14’üncü haftasında Miracle Değirmenlik, konuk olduğu Merit A. Yeşilova takımını farklı skorla mağlup ederek üst sıralardaki yerini korudu

banner825
Değirmenlik, Yeşilova’yı farklı geçti
Stat: Orhan Dural Stadı
Hakemler: Evren Karademir, Yusuf Atlar,  Berk Bağrıkara
Merit A. Yeşilova: Kemal, Aksel,(Dk.46 Mehmet Kum), Galip, Mejdi, Mehmet Tekin, Yasin Doğan, Ömer E. Gül (Dk.86 Süleyman), Vakkas,(Dk.61 Ekrem), Gökhan, Memduh (Dk.74 Abdullah), Mustafa Vardi
M. Değirmenlik: Hasan Piro, Salih, Hasan, Adil, Emmanuel, (Dk.88 Can Babahan), Burak ,Hüseyin Deynekli (Dk.88 Burak Alsan),Semih Ünaldı (Dk.66 Kasım), Barkın(Dk.83 Justice), Bahadır Göçben, Ulaş(Dk.83 Murat Ormancı)
GOLLER: Dk.16 Hasan Ulukök Dk.19 Emmanuel Akabueze Dk.39 ve Dk.50 Burak Koçar (M. Değirmenlik)
 
AKSA Süper Lig’in 14’üncü haftasında Merit Alsancak Yeşilova’nın konuğu olan Miracle Değirmenlik karşılaşmayı 4-0 gibi farklı bir skorla kazandı.
Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda oynanan mücadelede Miracle Değirmenlik gollerini, 16’ncı dakikada Hasan Ulukök, 19’uncu dakikada Emmanuel Akabueze, 39 ve 50’nci dakikalarda Burak Koçar ile buldu. Bu karşılaşmayı farklı kazanan Miracle Değirmenlik, 30 puana ulaşırken, Merit Alsancak Yeşilova ise 13 puanda kaldı.
Miracle Değirmenlik devrenin son maçında Türk Ocağı’nı konuk edecek, Merit Alsancak Yeşilova ise lider Mağusa Türk Gücü’nün konuğu olacak.
 
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.