Değirmenlik, Yeşilova’yı farklı geçti

AKSA Süper Lig’in 14’üncü haftasında Miracle Değirmenlik, konuk olduğu Merit A. Yeşilova takımını farklı skorla mağlup ederek üst sıralardaki yerini korudu

Stat: Orhan Dural Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Yusuf Atlar, Berk Bağrıkara

Merit A. Yeşilova: Kemal, Aksel,(Dk.46 Mehmet Kum), Galip, Mejdi, Mehmet Tekin, Yasin Doğan, Ömer E. Gül (Dk.86 Süleyman), Vakkas,(Dk.61 Ekrem), Gökhan, Memduh (Dk.74 Abdullah), Mustafa Vardi

M. Değirmenlik: Hasan Piro, Salih, Hasan, Adil, Emmanuel, (Dk.88 Can Babahan), Burak ,Hüseyin Deynekli (Dk.88 Burak Alsan),Semih Ünaldı (Dk.66 Kasım), Barkın(Dk.83 Justice), Bahadır Göçben, Ulaş(Dk.83 Murat Ormancı)

GOLLER: Dk.16 Hasan Ulukök Dk.19 Emmanuel Akabueze Dk.39 ve Dk.50 Burak Koçar (M. Değirmenlik)



AKSA Süper Lig’in 14’üncü haftasında Merit Alsancak Yeşilova’nın konuğu olan Miracle Değirmenlik karşılaşmayı 4-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda oynanan mücadelede Miracle Değirmenlik gollerini, 16’ncı dakikada Hasan Ulukök, 19’uncu dakikada Emmanuel Akabueze, 39 ve 50’nci dakikalarda Burak Koçar ile buldu. Bu karşılaşmayı farklı kazanan Miracle Değirmenlik, 30 puana ulaşırken, Merit Alsancak Yeşilova ise 13 puanda kaldı.

Miracle Değirmenlik devrenin son maçında Türk Ocağı’nı konuk edecek, Merit Alsancak Yeşilova ise lider Mağusa Türk Gücü’nün konuğu olacak.



