Değirmenlik, vites artırdı

AKSA 1. LİG 17. HAFTA PANORAMASIAksa 1. Lig’de 17. Hafta karşılaşmaları geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçlarla tamamlanırken, lider Miracle Değirmenlik konuk olduğu Lapta karşısında farklı galip gelirken, takipçisi Esentepe’nin evinde Hamitköy’e yenilmesiyle puan farkını 12’ye yükselterek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.Ligde direk süper lige yükselme ile play-off hattı arasında puan farkının daha da düşmesiyle özellikle üst sıralar için önümüzdeki haftaların çekişmeli maçlara sahne olacağının sinyalini veriyor.Bu hafta play-off hattı içindeki takımlardan sadece Yalova evinde M. Hacıali Yılmazköy ile berabere kalarak puan kaybı yaşarken, Dem’s Cons. Çanakkale, Hamitköy ve Gönyeli takımları haftayı galibiyetle kapayarak alt sıraların kendilerine yaklaşmasının önüne geçtiler.Öte yandan alt sıralara demir atan Baf Ülkü Yurdu evinde Geçitkale’yle berabere kalırken, Girne Halk Evi ise evinde Binatlı’ya mağlup olarak play-out hattındaki takımlarla aranın açılmasına izin verdiler. Binatlı, aldığı bu galibiyetle play-out hattının dışına çıkmayı başarırken, Lapta play-out hattına düşmüş oldu.Aksa 1. Ligin 17. Haftasında oynanan 8 maçın 5 tanesini konuk takımlar kazanırken, 2 maç berabere bitti, sadece Gönyeli takımı evinde kazanmayı başardı.Oynanan maçlarda 25 gol atılarak, maç başına 3 gol ortalamasının üzerine çıkıldı. Bu hafta en farklı galibiyeti lider M. Değirmenlik konuk olduğu Lapta karşısında elde ettiği 6 – 0’lık skorla alırken golsüz maç oynanmadı.Gol krallığı yarışında Miracle Değirmenlik’ten Kasım attığı 2 golle gol sayısını 20’ye yükseltirken, Gönyeli’den İlyas Yılmaz 1 gol atarak o da 20 gole ulaştı ve gol krallığı yarışında koltuğu paylaştılar.Oynanan 8 maçta 29 sarı kart iki de kırmızı kart çıkarken, en az kart Girne Halk Evi – Binatlı maçında bir sarı ve 1 kırmızı kart çıkmasıyla yaşandı.Aksa 1. Lig lideri M. Değirmenlik oldukça zor bir deplasman olan Lapta deplasmanında rakibine adeta gol yağdırarak hem takipçisiyle puan farkını açtı hem de rakiplerine gözdağı verdi.Dem’s Cons. Çanakkale konuk olduğu Mormenekşe karşısında rakibini genç futbolcusu Rifat’ın attığı golle 1 – 0 galip gelirken, genç futbolcu oyuna ikinci devrede dahil olarak 3 puanı getirmesiyle haftanın futbolcusu olmayı hak etti.Aksa 1. Lig ikincisi Esentepe deplasmanında takımı Hamitköy’ün 1 – 0 kazandığı maça takımını iyi hazırlayan ve rakibini iyi analiz ederek iyi bir futbolla 3 puanı almasını sağlayan Hamitköy teknik patronu Ahmet Sakallı haftanın teknik adamı olmayı hak etti.Ligin alt sıralarını ilgilendiren zorlu Girne Halk Evi – Binatlı maçında maç boyunca pozisyonlara yakınlığı, doğru düdükleri ve yardımcılarıyla uyumuyla iyi bir maç çıkaran Şakir Azizoğlu haftanın hakemi olmayı hak etti.Ali Faruk(Gönyeli), Anıljan Jorayef( Dem’s Cons. Çanakkale) Asrın Sönmez(Yalova), Zafer Emre(Ozanköy)Mahmut Emirgan (Hamitköy), Sertaç Özbil(Binatlı),Metin Melda(Gönyeli), Halil Uçar(Değirmenlik), Mehmet İnce (M. H. Yılmazköy) Kahraman(Gönyeli), Eser Yücel(Hamitköy), Barın Bozak(Dem’s Çanakkale), Zafer Emre(Ozanköy), İlyas Yılmaz(Gönyeli), Kasım Tağman(M. Değirmenlik)Girne H.Evi-Binatlı: 1 – 2Ü.Maraş-Ozanköy: 2 – 3BafÜ.Yurdu-Geçitkale: 2 – 2Esentepe-Hamitköy: 0 – 1Yalova-M.HacıaliYılmazköy: 1 – 1Gönyeli-Düzkaya: 2 – 1Mormenekşe-Dem’sCons.Çanakkale: 0 – 1Lapta-M.Değirmenlik: 0 – 6Hamitköy – YalovaM. Değirmenlik – GönyeliDüzkaya – EsentepeBinatlı – MormenekşeOzanköy – Dem’s Cons. ÇanakkaleUnimar Maraş – Baf Ülkü YurduGeçitkale – LaptaM.Hacıali Yılmazköy – Girne Halk Evi