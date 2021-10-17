Değirmenlik, Turgut’la alıp kaçar

Yer: Sadık Cemil Stad
Hakemler: Şakir Azizoğlu, Hüseyin Özaşık, Berk Bağrıkara
Değirmenlik: Onurhan (Tuğcan), İlyas, Mustafa, Turgut (Musa), Osman, Raif, Fatih (Murat), Seyhan (Cem), Burak, Yusuf, Kayhan (Berdan)
Görneç: Hasan, Mustafa, Besim (Barış), Mehmet İnce, Hacı, Necati, Ertunç, Volkan, Abdurrahman, Mehmet Özsoy (İsrafil), Levent
Goller: Dk 36 (Pen) – 81 Turgut Kaçar (Değirmenlik) Dk 7 Hacı (Görneç)
AKSA Birinci Ligde farklı hedeflerde olan Miracle Değirmenlik ile Görneç arasındaki maç çekişmeli geçerken, maçı zor da olsa Turgut Kaçar’ın golleriyle Miracle Değirmenlik kazandı.
Henüz 2. Dakikada Değirmenlik atağında, Raif’inşutuna Turgut dokunurken, top direkten döndü.
7. dakikada ise Görneç’in kullandığı köşe vuruşunda Mehmet İnce'nin ortasında savunmadan ileriye çıkan Hacı kafa ile golü attı.Dk 14 Raif'in ortasında Mustafa Çelik'in kafa vuruşunda top yine direkten döndü. 35.Dakikada İlyas’ın şutunda savunmanın topa el ile müdahalesi sonrasında kazanılan penaltı vurulunu Turgut gole çevirdi. 1-1
İkinci devre oyun uzun süre 1 – 1 devam ederken, 81.Dakikada Değirmenlik atağındaTurgut sol çaprazdanskoru belirleyen golü attı. 2-1
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