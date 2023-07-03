Değirmenlik'ten Doğan Alp bombası

Uzun süredir Doğan Alp Arıkan transferi için Yeniboğaziçi ile görüşmede bulunan Miracle Değirmenlik Kulüp Başkanı Hakan Törehan az önce Doğu temsilcisi ile anlaşma sağlayarak genç yıldız Doğan Alp’ı kadrosuna dahil etti.

Hakan Törehan genç ismi kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını belirtirken transferin her iki camiaya yakışır şekilde gerçekleştiğini belirtti.