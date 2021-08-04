Değirmenlik'ten 3 transfer birden

Birinci Ligde yeni sezona iddialı girmeyi hedefleyen Miracle Değirmenlik, 3 önemli futbolcuyu kadrosuna kattı.

Miracle Değirmenlik, Hamitköy'den Sabri Selden ve Raif Selden'i bonservisleri ile birlikte, Salih Say ise kiralık olarak kadrosuna kattı.