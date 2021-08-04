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Değirmenlik'ten 3 transfer birden

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Değirmenlik'ten 3 transfer birden
Birinci Ligde yeni sezona iddialı girmeyi hedefleyen Miracle Değirmenlik, 3 önemli futbolcuyu kadrosuna kattı.
Miracle Değirmenlik, Hamitköy'den Sabri Selden ve Raif Selden'i bonservisleri ile birlikte, Salih Say ise kiralık olarak kadrosuna kattı.
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