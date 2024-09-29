Değirmenlik, tek attı, 3 aldı

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda konuk ettiği Esentepe’yi tek golle mağlup eden Miracle Değirmenlik 3 puanın sahibi oldu. Ev sahibi takıma 3 puanı getiren golü 31. dakikada penaltıdan Akabueze kaydetti

Stad: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Buse Bağrıkara, Serdar Gürpınar

Miracle Değirmenlik: Hasan Piro, Şükrü (Dk 46 Yakup), Halil, Emirhan, Mustafa Vardi, Akabueze, Ünal, Semih (Dk 64 Fırat), Hasan Ulukök (Dk 46 Rahmi), Balde (Dk 37 Sertan) (Dk 89 Adil), Amınu.

Esentepe: Ahmet, Emek (Dk 74 Dursun Ali), Frank, Deniz (Dk 74 Mehmet Ada), Adeshına, Tuğra (Dk 62 Salih Karal), Benjamin, Mustafa Soytürk, Devran (Dk 86 Semih), Emre, Ege Can (Dk 46 Ali Avcısoyu).

Gol: Dk 31 pen Akabueze (Miracle Değirmenlik).



Aksa Süper ligin ikinci hafta karşılaşmasında Miracle Değirmenlik Esentepe’yi Atatürk Stadı’nda konuk etti

5.dk: Esentepe kontra atağında aldığı topla ceza alanına giren Adeshına’nın vuruşu savunmadan döndü.

9.dk: Esentepe’nin kazandığı serbest vuruşta Emek’in ortasında Frank’ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

30.dk: Etkili gelişen Miracle Değirmenlik atağında yapılan ortada Balde’nin kafa vuruşu kalecide kaldı.

31.dk: Miracle Değirmenlik’in kalabalık adamla gelişen atağında Semih ceza alanı içerisinde savunma tarafından yere indirilince ev sahibi takım penaltı kazandı. Topun başına geçen Akabueze takımı öne geçirdi.1-0

32.dk: Esentepe konta atağında Benjamin’in etkili vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

54.dk: Kalabalık adamla gelişen Miracle Değirmenlik atağında Yakup’un vuruşu kalecide kaldı.

55.dk: Esentepe kontra atağında ceza alanı içerisinde Ali Avcısoyu’nun uzak direğe vuruşunda top az farkla direğin dibinden auta gitti.

58.dk: Miracle Değirmenlik’in kalabalık adamla geliştirdiği atakta Amınu’nun vuruşunu savunma çizgi üzerinden çıkardı.

59.dk: Bir başka ev sahibi takım atağında Halil’in kafa vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü.

72.dk: Etkili gelişen bir başka Miracle Değimenlik atağında Akabueze’nin vuruşunu önce kaleci sonrasında savunma uzaklaştırdı.

75.dk: Emre Mutlu ile gelişen konuk takım atağında bu oyuncunun vuruşu ceza alanı içerisinde yandan auta gitti.

82.dk: Fırat ile başlayan Miracle Değirmenlik atağında bu oyuncunun pası ile sağ kanattan ceza alanına giren Emirhan’ın vuruşunu kaleci kornere çeldi.

90+3.dk: Miracle Değirmenlik kontra atağında Amınu’nun pasında Fırat müsait durumda topu üstten dışarı gönderdi.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma 1-0 Miracle Değirmenlik üstünlüğü ile sona erdi.



