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Değirmenlik, Süper Lig kapısını araladı

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Miracle Değirmenlik, Karşıyaka engelini Murat Ormancı golüyle mağlup ederek Süper Lige yükselme yolunda büyük avantaj elde etti. Karşıyaka ise Süper Lig umutlarını oldukça azalttı

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Değirmenlik, Süper Lig kapısını araladı
Stadyum: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı
Hakemler: Serhan Şimşek, Hakan Gök, Mustafa Torun
Miracle Değirmenlik: Onurhan, Mehmet Öztürk, Turgut, Burak, Murat Ormancı, Salih Say, Yusuf, Tufan, Cahit (Hüseyin), Emre, İlyas
Karşıyaka: Mustafa Dağman, Hamis, Saydam, Tahir, Mehmet Gürpınar (Yiğitcan), Esin, Arda, Sezer, Ertu, Tunahan, Güvenç
Goller: 47.Dk Murat Ormancı (Miracle Değirmenlik)
 
Niyazi ERGÜLEN
Birinci Lig play off ilk maçında Miracle Değirmenlik, Karşıyaka’yı 1 – 0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
14.Dk: Karşıyaka atağında Mehmet kaleci Onurhan ile karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda Onurhan gole izin vermedi. Dönen topa yine Mehmet vurdu ancak yine Onurhan gole izin vermedi.
47.Dk: Değirmenlik atağında Cahit Solkanat’ın ceza alanına uzun gönderdiği topu savunma uzaklaştıramayınca Murat Ormancı vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Miracle Değirmenlik 1-0 Karşıyaka
82.Dk:  Karşıyaka atağında Sezer’in vuruşunda top direkten geri geldi.
90+2.Dk:  Miracle Değirmenlik atağında  Turgut kaleci Mustafa Dağman ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Mustafa gole izin vermedi.
 
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