Değirmenlik, Süper Lig kapısını araladı

Miracle Değirmenlik, Karşıyaka engelini Murat Ormancı golüyle mağlup ederek Süper Lige yükselme yolunda büyük avantaj elde etti. Karşıyaka ise Süper Lig umutlarını oldukça azalttı

Stadyum: Güzelyurt Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Serhan Şimşek, Hakan Gök, Mustafa Torun

Miracle Değirmenlik: Onurhan, Mehmet Öztürk, Turgut, Burak, Murat Ormancı, Salih Say, Yusuf, Tufan, Cahit (Hüseyin), Emre, İlyas

Karşıyaka: Mustafa Dağman, Hamis, Saydam, Tahir, Mehmet Gürpınar (Yiğitcan), Esin, Arda, Sezer, Ertu, Tunahan, Güvenç

Goller: 47.Dk Murat Ormancı (Miracle Değirmenlik)



Niyazi ERGÜLEN

Birinci Lig play off ilk maçında Miracle Değirmenlik, Karşıyaka’yı 1 – 0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

14.Dk: Karşıyaka atağında Mehmet kaleci Onurhan ile karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda Onurhan gole izin vermedi. Dönen topa yine Mehmet vurdu ancak yine Onurhan gole izin vermedi.

47.Dk: Değirmenlik atağında Cahit Solkanat’ın ceza alanına uzun gönderdiği topu savunma uzaklaştıramayınca Murat Ormancı vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Miracle Değirmenlik 1-0 Karşıyaka

82.Dk: Karşıyaka atağında Sezer’in vuruşunda top direkten geri geldi.

90+2.Dk: Miracle Değirmenlik atağında Turgut kaleci Mustafa Dağman ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Mustafa gole izin vermedi.

