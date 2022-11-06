Değirmenlik, sonradan açıldı

Stadyum: Değirmenlik Sadık Cemil Stadı
Hakemler: Fehim Dayı, İbrahim Katmer, Serdar Gürpınar
Miracle Değirmenlik: Hasan Piro, Burak (Murat Ormancı), Halil, Hasan Ulukök(Bahadır), Adil, Akabueze, Şükrü, Hüseyin Deynekli, Semih (Kasım), Barkın, Ulaş
Lefke: İrfan, Yakup, Kemal, Okan, Mustafa, Zekai, Yılmaz Çetin (Seydi), Armstrong, Alhassan (Eyüp), Aykut, Aziz
Goller: 21.Dk Burak, 30.Dk Hasan, 90.Dk Kasım (Değirmenlik) 11.Dk Zekai (Lefke)
Aksa Süper Ligin 7.haftasında Miracle Değirmenlik, Lefke’yi Sadık Cemil Stadı’nda, Fehim Dayı’nın yönettiği maçta konuk etti.
12. Dk: Lefke atağında rakip defansın arkasında topla buluşan Zekai’nin vuruşunda top yan direkten döndü. Dönen topu iyi takip eden yine Zekai oldu ve röveşata ile topu ağlara yolladı. Miracle Değirmenlik 0-1 Lefke
22. Dk: Değirmenlik atağında Burak aldığı topla rakiplerinden sıyrılıp vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. Miracle Değirmenlik 1-1 Lefke
32. Dk: Değirmenlik’te Burak’ın kullandığı kornerde kale önünde iyi yükselen Hasan Ulukök kafa ile topu filelere gönderdi. Miracle Değirmenlik 2-1 Lefke
60. Dk: Lefke atağında Aziz’in sağdan kale önüne kestiği topa Zekai çok yavaş vurdu, top direğin yanından auta gitti.
90. Dk: Değirmenlik atağında Kasım rakip ceza alanı içinde topla buluştu, vuruşunda top ağlara gitti. Miracle Değirmenlik 3-1 Lefke
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