Değirmenlik, son saniyede kazandı

Hakemler:Mehmet Sezener, Serdar Gürpınar, Necmi Bulut
Miracle Değirmenlik:Onurhan, Yusuf Kumaş, Mehmet Öztürk, Burak, Murat (56.Dk Ertuğrul) , Yusuf Özbahar (56.Dk Fatih), Salih, Tufan, Abdullah, Emre, İlyas
Mormenekşe: Mehmet Salih, Erdoğ, Fetin, Aziz (80.Dk Tugay), İrfan, Hüseyin Özbilen (20.Dk Nasuh), Aykut, Süleyman (80.Dk Hasan Mercan), Burak (60.Dk Rıdvan), Mehmet Göreli (80.Dk Mustafa Menekşeli), Gökay
Goller:73.Dk Ertuğrul, 90+6.Dk Emre (Miracle Değirmenlik) - 51.Dk Mehmet Göreli (Mormenekşe)
Aksa Birinci Ligde Miracle Değirmenlik, Mormenekşe’yi mağlup ederek puanını 57 yaparken, Mormenekşe 35 punda kaldı.
Karşılaşmanın ilk devresinde iki takımın orta alan mücadelesinde gol sesi çıkmadı.
51.Dk: Mormenekşe atağında Mehmet Göreli savunma arkasına sarktı ve kaleci Onur ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ çaprazdan yaptığı vuruşunda topu filelere gönderdi. M.Değirmenlik 0-1 Mormenekşe
73.Dk: Değirmenlik atağında Fatih topu ceza alanına ortaladı. Ertuğrul’un indirdiği topa vuran İlyas topu filelere gönderdi.M.Değirmenlik1-1 Mormenekşe
75.Dk: Ertuğrul kalesini terk eden Mehmet Salih’in üzerinden topu aşırtmak istedi ancak kaleci Mehmet parmaklarıyla topa müdahale ederek kornere gönderdi.
90+6.Dk: Miracle Değirmenlik atağında Ertuğrul sağdan ortaladı. İlyas’ın indirdiği topta Emre İmam vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. M.Değirmenlik 2-1 Mormenekşe
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Çetinkaya TSK
|27
|19
|4
|4
|73
|24
|49
|61
|2.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|27
|18
|3
|6
|58
|27
|31
|57
|3.
|Miracle Değirmenlik SK
|27
|17
|3
|7
|51
|35
|16
|54
|4.
|L. Gençler Birliği SK
|27
|15
|5
|7
|35
|27
|8
|50
|5.
|Karşıyaka ASK
|27
|13
|8
|6
|54
|32
|22
|47
|6.
|SFC Dörtyol SK
|27
|12
|7
|8
|63
|42
|21
|43
|7.
|Esentepe KKSK
|27
|12
|7
|8
|51
|38
|13
|43
|8.
|Düzkaya KOSK
|27
|10
|8
|9
|35
|36
|-1
|38
|9.
|Yeniboğaziçi DSK
|27
|8
|11
|8
|36
|37
|-1
|35
|10.
|Mormenekşe GBSK
|27
|8
|11
|8
|29
|37
|-8
|35
|11.
|Maraş GSK
|27
|8
|6
|13
|36
|52
|-16
|30
|12.
|İncirli SK
|27
|8
|6
|13
|32
|49
|-17
|30
|13.
|Yalova SK
|27
|7
|8
|12
|35
|48
|-13
|29
|14.
|Bostancı Bağcıl SK
|27
|5
|6
|16
|23
|44
|-21
|21
|15.
|Çanakkale TSK
|27
|3
|4
|20
|42
|75
|-33
|13
|16.
|Görneç KSK
|27
|2
|5
|20
|19
|69
|-50
|11