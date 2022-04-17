Değirmenlik, son saniyede kazandı

Değirmenlik Sadık Cemil StadıMehmet Sezener, Serdar Gürpınar, Necmi BulutOnurhan, Yusuf Kumaş, Mehmet Öztürk, Burak, Murat (56.Dk Ertuğrul) , Yusuf Özbahar (56.Dk Fatih), Salih, Tufan, Abdullah, Emre, İlyasMehmet Salih, Erdoğ, Fetin, Aziz (80.Dk Tugay), İrfan, Hüseyin Özbilen (20.Dk Nasuh), Aykut, Süleyman (80.Dk Hasan Mercan), Burak (60.Dk Rıdvan), Mehmet Göreli (80.Dk Mustafa Menekşeli), Gökay73.Dk Ertuğrul, 90+6.Dk Emre (Miracle Değirmenlik) - 51.Dk Mehmet Göreli (Mormenekşe)Aksa Birinci Ligde Miracle Değirmenlik, Mormenekşe’yi mağlup ederek puanını 57 yaparken, Mormenekşe 35 punda kaldı.Karşılaşmanın ilk devresinde iki takımın orta alan mücadelesinde gol sesi çıkmadı.: Mormenekşe atağında Mehmet Göreli savunma arkasına sarktı ve kaleci Onur ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ çaprazdan yaptığı vuruşunda topu filelere gönderdi.Değirmenlik atağında Fatih topu ceza alanına ortaladı. Ertuğrul’un indirdiği topa vuran İlyas topu filelere gönderdi.Ertuğrul kalesini terk eden Mehmet Salih’in üzerinden topu aşırtmak istedi ancak kaleci Mehmet parmaklarıyla topa müdahale ederek kornere gönderdi.Miracle Değirmenlik atağında Ertuğrul sağdan ortaladı. İlyas’ın indirdiği topta Emre İmam vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi.