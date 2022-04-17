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Değirmenlik, son saniyede kazandı

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Değirmenlik, son saniyede kazandı
Stadyum:Değirmenlik Sadık Cemil Stadı
Hakemler:Mehmet Sezener, Serdar Gürpınar, Necmi Bulut
Miracle Değirmenlik:Onurhan, Yusuf Kumaş, Mehmet Öztürk, Burak, Murat (56.Dk Ertuğrul) , Yusuf Özbahar (56.Dk Fatih), Salih, Tufan, Abdullah, Emre, İlyas
Mormenekşe: Mehmet Salih, Erdoğ, Fetin, Aziz (80.Dk Tugay), İrfan, Hüseyin Özbilen (20.Dk Nasuh), Aykut, Süleyman (80.Dk Hasan Mercan), Burak (60.Dk Rıdvan), Mehmet Göreli (80.Dk Mustafa Menekşeli), Gökay
Goller:73.Dk Ertuğrul, 90+6.Dk Emre (Miracle Değirmenlik) - 51.Dk Mehmet Göreli (Mormenekşe)

Aksa Birinci Ligde Miracle Değirmenlik, Mormenekşe’yi mağlup ederek puanını 57 yaparken, Mormenekşe 35 punda kaldı.
Karşılaşmanın ilk devresinde iki takımın orta alan mücadelesinde gol sesi çıkmadı.
51.Dk: Mormenekşe atağında Mehmet Göreli savunma arkasına sarktı ve kaleci Onur ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda sağ çaprazdan yaptığı vuruşunda topu filelere gönderdi. M.Değirmenlik 0-1 Mormenekşe
73.Dk:  Değirmenlik atağında Fatih topu ceza alanına ortaladı. Ertuğrul’un indirdiği topa vuran İlyas topu filelere gönderdi.M.Değirmenlik1-1 Mormenekşe
75.Dk:  Ertuğrul kalesini terk eden Mehmet Salih’in üzerinden topu aşırtmak istedi ancak kaleci Mehmet parmaklarıyla topa müdahale ederek kornere gönderdi.
90+6.Dk: Miracle Değirmenlik atağında Ertuğrul sağdan ortaladı. İlyas’ın indirdiği topta  Emre İmam vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. M.Değirmenlik 2-1 Mormenekşe
 
AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Çetinkaya TSK 27 19 4 4 73 24 49 61
2. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 27 18 3 6 58 27 31 57
3. Miracle Değirmenlik SK 27 17 3 7 51 35 16 54
4. L. Gençler Birliği SK 27 15 5 7 35 27 8 50
5. Karşıyaka ASK 27 13 8 6 54 32 22 47
6. SFC Dörtyol SK 27 12 7 8 63 42 21 43
7. Esentepe KKSK 27 12 7 8 51 38 13 43
8. Düzkaya KOSK 27 10 8 9 35 36 -1 38
9. Yeniboğaziçi DSK 27 8 11 8 36 37 -1 35
10. Mormenekşe GBSK 27 8 11 8 29 37 -8 35
11. Maraş GSK 27 8 6 13 36 52 -16 30
12. İncirli SK 27 8 6 13 32 49 -17 30
13. Yalova SK 27 7 8 12 35 48 -13 29
14. Bostancı Bağcıl SK 27 5 6 16 23 44 -21 21
15. Çanakkale TSK 27 3 4 20 42 75 -33 13
16. Görneç KSK 27 2 5 20 19 69 -50 11
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