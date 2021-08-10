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Değirmenlik rahat kazandı

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Değirmenlik rahat kazandı
Futbolda takımlar 2021 - 2022 sezonuna hazırlanırken, hazırlık maçları ile güçlerini sınayıp, eksikliklerini görüyorlar.
Birinci Lige iddialı hazırlanan 2 takım, Miracle Değirmenlik ile Yeni Boğaziçi hazırlık maçında karşılaştılar. Sadık Cemil Stadında oynanan maçı Miracle Değirmenlik, 3 – 0 gibi farklı bir skorla kazandı.
İsmail Egeli’nin yönettiği maçta Miracle Değirmenlik’in gollerini Cem Kaygısız ve Fatih Parlak kaydetti.
 
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