Değirmenlik 'Ohh', Gönyeli 'Off' çekti

Aksa Süper Lig Süleyman Göktaş Sezonu 4. Haftasının kapanış maçında yeni teknik direktörü Ali Oraloğlu’yla ilk maçına çıkan M. Değirmenlik ligde puansız olan Gönyeli’yi 2 – 0 mağlup ederek ‘oh’ çekerken, Gönyeli ise yine ‘Off’ dedi

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Mustafa Öztugay, Abdulkadir Karadağ, Serkan Özdenkçi.

Miracle Değirmenlik: Hasan Piro, Hasan, Mustafa, Adil, Ünal Kaya, Şükrü (Dk 90 Amınu), Emirhan, Semih, Fırat (Dk 65 Yakup), Akabueze, Balde (Dk 80 Sertan).

Gönyeli: Remzi Kıylı, Ahmet Can Temel (Dk 58 Mustafa Yaşınses), Mahmut, Hasan Kanlı, Elvis, Malle (Dk 90 Ahmet Eser), Doukara, İbrahim Çıdamlı, Ömer r (Dk 46 Kahraman), Arseven Dağer (Dk 46 Bayram), Berkem.

Kırmızı Kart: Dk 60 Semih (Miracle Değirmenlik). Dk 86 Elvis (Gönyeli).

Goller: Dk 24 Adil, Dk 34 Şükrü (Miracle Değirmenlik).



Aksa Süper lig’de dördüncü haftanın kapanış maçında Miracle Değirmenlik konuk ettiği Gönyeli’yi 2-0 mağlup ederek yeni hocası Ali Oraloğlu ile çıktığı ilk karşılaşmayı galibiyetle noktaladı. Tribünlerdeki taraftarların yerleşmesi hususunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle karşılaşma 10 dakika geç başladı. Miracle Değirmenlik’ten Semih, Gönyeli’den ise Elvis’in kırmızı kart gördüğü mücadelede Miracle Değirme’lik'e galibiyeti getiren golleri Adil ve Şükrü kaydetti.

21.dk: Gönyeli kontra atağında sağ kanattan ceza alanına giren Ahmet Can’ın vuruşu direğe ardından Hasan Piro’nun sırtına çarparak kornere gitti.

24.dk: Miracle Değirmenlik’in kullandığı köşe vuruşunda Adil kafa vuruşu ile takımını öne geçirdi.1-0

34.dk: Miracle Değirmenlik kontra atağında Hasan’ın vuruşu kaleciden dönerken, dönen topu iyi takip eden Şükrü farkı ikiye çıkardı.2-0

42.dk: Miracle Değirmenlik kontra atağında Semih’in vuruşunda top yandan az farkla dışarı gitti.

56.dk: Etkili gelişen Gönyeli atağında Doukara’nın sert vuruşunu kaleci Hasan Piro önledi.

75.dk: Miracle Değirmenlik kontra atağında savunma arkasına iyi sarkan Hasan Ulukök’ün vuruşu üst direkten oyun alanına geri döndü.

84.dk: Miracle Değirmenlik’in paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda Hasan Ulukök’ün şutunu kaleci Remzi önledi.

86.dk: Miracle Değirmenlik kontra atağında Sertan’ın estetik vuruşu az farkla dışarı gitti.

90+3.dk: Gönyeli atağında Doukara’nın ceza alanı içerisinde vuruşunda top yandan auta gitti.

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma Miracle Değirmenlik’in üstünlüğü ile sona erdi.

