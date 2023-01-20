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Değirmenlik lig ve kupa fikstüründen çıkarıldı

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Değirmenlik lig ve kupa fikstüründen çıkarıldı

Miracle Değirmenlik takımı kupa fikstüründen sonra, AKSA Süper Lig’in ikinci devre fikstüründen de çıkarıldı.

28-29 Ocak 2023 tarihinde başlayacak olan ligin ikinci devresinin ilk maçında Girne’de Doğan Türk Birliği’ne konuk olması gereken M.Değirmenlik’in fikstürden çıkarılması ile Doğan Türk Birliği ikinci devrenin ilk haftasını BAY geçecek.
Öte yandan Miracle Değirmenlik'in hafta sonu oynayacağı Northernland Kıbrıs Kupası fikstüründen de çıkarıldığı gözlemlendi. Unimar Maraş ile Kupada karşı karşıya gelmesi gereken Miracle Değirmenlik kupa fikstüründen de çıkarıldı.

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