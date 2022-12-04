Değirmenlik kendine geldi

Süper Lige şampiyonluk hedefiyle başlayan ancak son üç haftadır kazanamayan Miracle Değirmenlik konuk ettiği alt sıralardaki Göçmenköy karşısında sahadan 5-2’lik skorla galip ayrıldı

Sadık Cemil StadıUtku Hamamcıoğlu, Serdar Gürpınar, Yusuf AtlarHasan Piro, Halil Uçar (Salih Say), Adil Uçar, Barkın Özaşık, Ulaş Candanal, Burak Koçar, Hasan Ulukök ( Bahadır), Emmanuel Akabueze (Dk.65 Justice), Şükrü Erdoğan, (Kasım), Hüseyin Deynekli, Semih ÜnaldıYusuf Yontar, (Kemal Ağrı), Gökhan Özer, Reşit Erişik,(Mustafa İnanç), Arda Sözcü (Musa Şanlıer), Hüseyin Sadıklar, Bekir Yıldız (Mustafa Gezer), Cemal Terkan, Mahmut Amasyalı (Ndue Mujeci), Malik Yukubu, Mahmut İneci, Samet Akrep.Dk.18, Dk.41 ve Dk.56 Burak Koçar Dk.47 Emmanuel Akabueze Dk.90+2 Hüseyin Deynekli (M. Değirmenlik) Dk.63 Ndue Mujeci Dk.67 Mustafa Gezer (Göçmenköy)Dk.74 Semih Ünaldı (M. Değirmenlik)AKSA Süper Lig’in 11’inci haftasında Göçmenköy’ü konuk eden Miracle Değirmenlik, karşılaşmayı 5-2 kazanarak 3 haftalık galibiyet hasretine son verdi.Sadık Cemil Stadı’nda oynanan mücadeleye hızlı başlayan ev sahibi ekip, 18’inci dakikada Burak Koçar ile 1-0 öne geçti. 41’inci dakikada yine sahneye çıkan Burak skoru 2-0 yaptı ve Miracle Değirmenlik ilk devreyi 2-0 önde kapattı. İkinci devreye de hızlı başlayan Değirmenlik önce 47’nci dakikada yabancı oyuncusu Emmanuel Akabueze, sonra da 56’ncı dakikada yine Burak’ın golleriyle bir anda skoru 4-0’a getirdi. 63’üncü dakikada Ndue Mujeci ile skoru 3’e indiren Göçmenköy kalan dakikalar için ümitlendi. 67’nci dakikada Mustafa Gezer ile 1 gol daha bulan Göçmenköy kalan dakikalarda rakibini yakalamak için mücadele etse de, ev sahibi ekibin 90+2’nci dakikada gelişen ani atağında topu ağlara gönderen genç oyuncu Hüseyin Deynekli, Göçmenköy’ün bu umutlarını kırdı. Mücadeleyi 5-2’lik skorla kazanan Miracle Değirmenlik, 3 hafta sonra kazandı ve ligdeki puanını 23’e yükseltti. Göçmenköy ise 9 puanda kaldı.Mücadelenin 74’üncü dakikasında Semih Ünaldı kırmızı kartla oyun dışında kaldı.