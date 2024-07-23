Değirmenlik kanat oyuncusu deniyor

Yeni sezon çalışmalarına başlayan süper lig temsilcisi Miracle Değirmenlik İbrahima Balde’den sonra Kevin Mayi’yi de dün öğlen saatlerinde ülkeye getirdi. Ayağının tozuyle takım ile akşamüzeri sezon öncesi çalışmalarına dahil olan kanat oyuncusu Kevin Mayi, Breest, Ajaccio, Saint – Etienne, Denizlispor ve Ümraniyespor formalarını terletmişti.
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