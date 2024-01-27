Değirmenlik kaldığı yerden

YER:Gaziköy Şenol Stadı
HAKEMLER: Hüseyin. Özkan, Mert Aksu, Baran Marangoz
MİRACLE DEĞİRMENLİK: Hasan Piro, Hüseyin Sadıklar, Halil, Yasin, Mustafa Vardi (DK 46 Kasım), Erhan, Kağan (DK 68 Ulaş), İlyas, Semih (DK 69 Barkın), Hasan Ulukök (DK 90+2 Murat), Hüseyin Deynekli.
BAF ÜLKÜ YURDU: Yunus, İbrahim Hatay, Yankı, Mustafa Gardiyanoğlu, Yusuf, Ali Kemal (DK 83 Osman), Halil, Mustafa Çağlar, Emre, Hasan, Mehmet Doğan.
GOLLER: DK 43 Hüseyin Deynekli, DK 90+4 Murat Ormancı (Miracle Değirmenlik).
İlk devreyi lider tamamlayan Northernland Kıbrıs Kupasında ise tur atlayan Miracle Değirmenlik ligin ikini yarısına galibiyetle başladı. Konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu’nu 2-0 mağlup eden Miracle Değirmenlik haftayı 3 puanla kapattı. Hüseyin Deynekli ve Murat Ormancı ile haftayı galibiyetle kapatan Miracle Değirmenlik ligin ikinci devresine de galibiyetle başlamış oldu.
12.DK: Sol kanattan gelişen Miracle Değirmenlik atağında Mustafa Vardi’nin ortasında Halil’in ceza alanı içerisinde yaptığı kafa vuruşunda top direğin az farkla üzerinden auta gitti.
22.DK: Sol kanattan gelişen yeni bir Miracle Değirmenlik atağında ceza alanına giren Mustafa Vardi’nin ortası kaleci Yunus’ta kaldı.
40.DK: Çabuk gelişen Miracle Değirmenlik atağında sağ kanattan yapılan ortada ceza alanı içerisinde Erhan topa dokunamadı.
43.DK: Sağ kanattan etkili gelişen Miracle Değirmenlik atağında yapılan ortada Baf Ülkü Yurdu ceza alanı içerisinde topu iyi takip eden Hüseyin Deynekli takımını öne geçirdi.1-0
45+3.DK: Baf Ülkü Yurdu kontra atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Emre’nin vuruşunda top direğin üzerinden az farkla auta gitti.
61.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında sağ kanattan ceza alanına giren Hüseyin Deynekli’nin vuruşunda top üstten auta gitti.
63.DK: Kalabalık adamla gelişen yeni bir Miracle Değirmenlik atağında Kasım’ın vuruşu kaleci Yunus’ta kaldı.
66.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Erhan’ın vuruşu kaleci Yunus’ta kaldı.
67.DK: Bir başka Miracle Değirmenlik atağında Kasım’ın vuruşu yine kaleci’de kaldı.
75.DK: Sağ kanattan gelişen yeni bir Miracle Değirmenlik atağında Barkın’ın güzel ortasında arka direkte Hüseyin Deynekli’nin kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.
88.DK: Çabuk gelişen Baf Ülkü Yurdu atağında Yusuf’un vuruşunda top direğin az farkla üzerinden auta gitti.
90+4.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında kaleciden dönen topu iyi takip eden Murat Ormancı skoru tayin etti.2-0
Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma 2-0 sona erdi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.