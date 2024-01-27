Değirmenlik kaldığı yerden

Batı temsilcisi Baf Ülkü Yurdu’nu konuk eden Miracle Değirmenlik sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı

YER:Gaziköy Şenol Stadı

HAKEMLER: Hüseyin. Özkan, Mert Aksu, Baran Marangoz

MİRACLE DEĞİRMENLİK: Hasan Piro, Hüseyin Sadıklar, Halil, Yasin, Mustafa Vardi (DK 46 Kasım), Erhan, Kağan (DK 68 Ulaş), İlyas, Semih (DK 69 Barkın), Hasan Ulukök (DK 90+2 Murat), Hüseyin Deynekli.

BAF ÜLKÜ YURDU: Yunus, İbrahim Hatay, Yankı, Mustafa Gardiyanoğlu, Yusuf, Ali Kemal (DK 83 Osman), Halil, Mustafa Çağlar, Emre, Hasan, Mehmet Doğan.

GOLLER: DK 43 Hüseyin Deynekli, DK 90+4 Murat Ormancı (Miracle Değirmenlik).



İlk devreyi lider tamamlayan Northernland Kıbrıs Kupasında ise tur atlayan Miracle Değirmenlik ligin ikini yarısına galibiyetle başladı. Konuk ettiği Baf Ülkü Yurdu’nu 2-0 mağlup eden Miracle Değirmenlik haftayı 3 puanla kapattı. Hüseyin Deynekli ve Murat Ormancı ile haftayı galibiyetle kapatan Miracle Değirmenlik ligin ikinci devresine de galibiyetle başlamış oldu.

12.DK: Sol kanattan gelişen Miracle Değirmenlik atağında Mustafa Vardi’nin ortasında Halil’in ceza alanı içerisinde yaptığı kafa vuruşunda top direğin az farkla üzerinden auta gitti.

22.DK: Sol kanattan gelişen yeni bir Miracle Değirmenlik atağında ceza alanına giren Mustafa Vardi’nin ortası kaleci Yunus’ta kaldı.

40.DK: Çabuk gelişen Miracle Değirmenlik atağında sağ kanattan yapılan ortada ceza alanı içerisinde Erhan topa dokunamadı.

43.DK: Sağ kanattan etkili gelişen Miracle Değirmenlik atağında yapılan ortada Baf Ülkü Yurdu ceza alanı içerisinde topu iyi takip eden Hüseyin Deynekli takımını öne geçirdi.1-0

45+3.DK: Baf Ülkü Yurdu kontra atağında kaleci ile karşı karşıya kalan Emre’nin vuruşunda top direğin üzerinden az farkla auta gitti.

61.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında sağ kanattan ceza alanına giren Hüseyin Deynekli’nin vuruşunda top üstten auta gitti.

63.DK: Kalabalık adamla gelişen yeni bir Miracle Değirmenlik atağında Kasım’ın vuruşu kaleci Yunus’ta kaldı.

66.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında Erhan’ın vuruşu kaleci Yunus’ta kaldı.

67.DK: Bir başka Miracle Değirmenlik atağında Kasım’ın vuruşu yine kaleci’de kaldı.

75.DK: Sağ kanattan gelişen yeni bir Miracle Değirmenlik atağında Barkın’ın güzel ortasında arka direkte Hüseyin Deynekli’nin kafa vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

88.DK: Çabuk gelişen Baf Ülkü Yurdu atağında Yusuf’un vuruşunda top direğin az farkla üzerinden auta gitti.

90+4.DK: Miracle Değirmenlik kontra atağında kaleciden dönen topu iyi takip eden Murat Ormancı skoru tayin etti.2-0

Geriye kalan dakikalar sonucu değiştirmeyince çalan son düdükle birlikte karşılaşma 2-0 sona erdi.

