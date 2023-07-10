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Değirmenlik'in ikinci TC'lisi de İlyas

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Değirmenlik'in ikinci TC'lisi de İlyas
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Bu sezon 1. Ligde mücadele edecek olan ve 17 Temmuz Pazartesi günü yeni sezon çalışmalarına başlayacak olan Miracle Değirmenlik takımı TC’li oyuncu İlyas Barut ile anlaşma sağladı. 32 yaşındaki ön liberoyu adaya getiren Miracle Değirmenlik takımı oyuncu ile her konuda anlaşma sağladı. Ispartaspor, Orduspor, Somaspor ve Serik Belediye forması giyen 32 yaşındaki İlyas Barut, yeni sezonda İlyas Yılmaz’dan sonra ikinci TC’li olarak Miracle Değirmenlk takımının başarı için formayı ıslatacak.
 
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