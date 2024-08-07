Değirmenlik ile GG eşitliği bozamadı

Takımların sezon öncesi çalışmaları devam ederken, hazırlık karşılaşmaları da başlamış durumda.
Gaziköy Şenol stadında oynanan mücadelede CB Gençlik Gücü ile Miracle Değirmenlik takımları karşı karşıya geldi. Altı golün çıktığı karşılaşma 3-3 eşitlikle sona erdi. Miracle Değirmenlik takımının gollerini Balde(2) ve Hüseyin Deynekli kaydederken, CB Gençlik Gücü’nün gollerini Arif Uysal(2) ve Chris kaydetti.
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