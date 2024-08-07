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Değirmenlik ile GG eşitliği bozamadı

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Değirmenlik ile GG eşitliği bozamadı
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Takımların sezon öncesi çalışmaları devam ederken, hazırlık karşılaşmaları da başlamış durumda.
Gaziköy Şenol stadında oynanan mücadelede CB Gençlik Gücü ile Miracle Değirmenlik takımları karşı karşıya geldi. Altı golün çıktığı karşılaşma 3-3 eşitlikle sona erdi. Miracle Değirmenlik takımının gollerini Balde(2) ve Hüseyin Deynekli kaydederken, CB Gençlik Gücü’nün gollerini Arif Uysal(2) ve Chris kaydetti.
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