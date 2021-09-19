Değirmenlik ikinci devrede kazandı

Yer: Sadık Cemil Stadı

Hakemler: İsmail Ercan, Mustafa Torun, Abdullah Genç

Miracle Değirmenlik: Onurhan, Sabri, Seyhan, Kayhan, Raif, Salih, Yusuf, Burak, Cem, Hüseyin, İlyas

Karşıyaka: Mustafa, Mehmet, Esin, Arda, Sezer, Ertu, Hüseyin, Saydam, Aykan, Güvenç, Zekai

Goller: Sabri Selden, İlyas Yılmaz (Miracle Değirmenlik), Güvenç Sakallıoğlu (Karşıyaka)





AKSA Birinci Lig’de ilk hafta maçında ligin iddialı, yeşil beyazlı 2 ekibi Miracle Değirmenlik ile Karşıyaka, karşı karşıya geldi.

Karşıyaka’nın ilk devrede 1 – 0 öne geçtiği mücadeleyi ev sahibi ekip 2. Devrede çevirirken, maçı 2 – 1kazandı ve lige 3 puanla başladı.

Karşıyaka, 40.dakikada Güvenç Sakallıoğlu’nun attığı golle ilk yarıyı 1 – 0 önde tamamlarken, Miracle Değirmenlik deneyimli isimleri Sabri Selden ve İlyas Yılmaz’ın golleriyle maçı 2 – 1 kazandı.

İkinci devreye de iyi başlayan Karşıyaka, pozisyonları değerlendirememenin cezasınımaçı 2 – 1 kaybederek çekerken, Miracle Değirmenlikmaçı 2-1’lik skorla kazanarak sezona 3 puanla başladı.



