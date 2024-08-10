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Değirmenlik, ikinci devrede açıldı

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Değirmenlik, ikinci devrede açıldı
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Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy stadında oynanan hazırlık maçında Türk Ocağı ile Miracle Değirmenlik karşı karşıya geldi. İki takımında birçok oyuncusuna şans verdiği karşılaşmayı Miracle Değirmenlik 4-2 kazandı. 
Karşılaşmanın ilk devresi 2 - 1 Türk Ocağı üstünlüğünde tamamlanırken Değirmenlik 2. devrede bulduğu gollerle sahadan galip ayrıldı.
Konuk MiracleDeğirmenlik’in gollerini Balde (2), Şükrü Erdoğan ve Sertan Kurukafa kaydederken, Türk Ocağı’nın gollerini Burak Koçar (2) kaydetti.
 
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