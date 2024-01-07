Değirmenlik hazırlık maçında galip

Devre arası hazırlıklarına 4 Ocak Perşembe günü başlayan Miracle Değirmenlik hazırlık maçında bugün Gaziköy’de Binatlı ile karşılaştı. Rakibini 4-2 mağlup eden Miracle Değirmenlik devre arası hazırlıklarına yarın kendi sahasında devam edecek. Murat Ormancı(2), Hüseyin Sadıklar ve Berdan’ın golü ile sahadan 4-2 galip ayrılan Miracle Değirmenlik’te teknik direktör Özgü Bayraktar genç oyunculara bolca şans verme imkanı buldu.
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