Değirmenlik, Hamitköy’den istediğini aldı

Hakemler: Zekai Töre,Emre Çevikdal,Baran Marangoz
Hamitköy: Mahmut Demirgan,SalihAdakan(46.Dk Mahmut Polat),Hasan Tulum,Salih Sakallı,Süleyman,Eser(61.Dk Cemre),Altan(61.Dk Taner),Kemal(46.Dk Ersan),Serhat,İsmail,Sinan
Değirmenlik: Hasan Piro,Ulaş(59.Dk Fırat),Yasin,Halil,Kasım,Hüseyin Sadıklar,Hasan Ulukök,Cahit,Hüseyin Deynekli,İlyas,Kağan
Goller: Dk 90 Serhat (Hamitköy), 25.Dk (P)Kasım, 57.Dk Kasım(Değirmenlik)
Birinci Ligin 11. Hafta karşılaşmasında Hamitköy, Değirmenlik’i Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadında konuk etti.
2.Dk: Hamitköy atağında Altan’ın pasında Süleyman sağdan topu ceza alanına kesti. Arka direkte Altan pasını boştaki Eser’e çıkarttı. Eser’in şutunda Ulaş topu çizgi üzerinden uzaklaştırdı.
15.Dk: Değirmenlik’te kazanılan köşe atışını kullanan Hüseyin Sadıklar’ın ortasında Hasan Ulukök’ün kafa vuruşunda top üstten dışarıya gitti.
22.Dk: Değirmenlik atağında Kağan’ın pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Hüseyin Deynekli’nin şutunda kaleci Mahmut topu kornere çeldi.
25.Dk: Değirmenlik atağında Hasan Ulukök’ün pasıyla Hüseyin Deynekli savunma arkasına sarktı ve kaleci Mahmut’un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Zekai Töre penaltı noktasını gösterdi. Vuruşu kullanan Kasım topu filelere gönderdi. Hamitköy 0-1 Değirmenlik
35.Dk: Hamitköy savunmasında Sinan pas atmaya çalışırken topu ters bir vuruşla kendi kalesine gönderdi ve üst direğe çarpan top kornere gitti.
45+2.Dk: Hamitköy savunmasında Salih Adakan’ın hatasında topu alan Kasım, kaleci Mahmut ile karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda topu dışarıya gönderdi.
57.Dk: Değirmenlik atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Kasım’ın vuruşunda top filelere gitti. Hamitköy 0-2 Değirmenlik
Geriye kalan dakikalarda Değirmenlik birçok pozisyonu harcarken, son bölümde Hamitköy yüklendi.
90. dakikada Hamitköy’ün kazandığı frikikte Serhat müthiş bir vuruşla 90’dan harika bir gole imza atınca maçın skoru belirlendi. 1 – 2
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Miracle Değirmenlik SK
|11
|8
|2
|1
|27
|6
|21
|26
|2.
|Esentepe KKSK
|11
|7
|3
|1
|19
|7
|12
|24
|3.
|Gönyeli SK
|11
|6
|1
|4
|26
|12
|14
|19
|4.
|Dem s Cons. Çanakkale TSK
|11
|5
|2
|4
|17
|12
|5
|17
|5.
|Yalova SK
|11
|5
|2
|4
|17
|15
|2
|17
|6.
|Lapta TBSK
|11
|5
|2
|4
|14
|20
|-6
|17
|7.
|M. Hacıali Yılmazköy SK
|11
|3
|6
|2
|17
|15
|2
|15
|8.
|Düzkaya KOSK
|11
|4
|3
|4
|16
|18
|-2
|15
|9.
|Ozanköy SK
|11
|3
|6
|2
|12
|14
|-2
|15
|10.
|Geçitkale GSK
|11
|4
|2
|5
|20
|25
|-5
|14
|11.
|Hamitköy ŞHSK
|11
|3
|4
|4
|13
|14
|-1
|13
|12.
|Mormenekşe GBSK
|11
|3
|4
|4
|16
|21
|-5
|13
|13.
|Ünimar Maraş GSK
|11
|3
|3
|5
|16
|17
|-1
|12
|14.
|Binatlı YSK
|11
|2
|4
|5
|7
|14
|-7
|10
|15.
|Girne Halk Evi
|11
|2
|3
|6
|11
|22
|-11
|9
|16.
|Baf Ülkü Yurdu
|11
|1
|1
|9
|7
|23
|-16
|4