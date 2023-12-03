Değirmenlik, Hamitköy’den istediğini aldı

Birinci Lig lideri M. Değirmenlik konuk olduğu Hamitköy karşısında sahadan 2 – 1galip ayrılarak liderliğini sürdürdü

: Hamitköy Esat Erdoğmuş StadıZekai Töre,Emre Çevikdal,Baran MarangozMahmut Demirgan,SalihAdakan(46.Dk Mahmut Polat),Hasan Tulum,Salih Sakallı,Süleyman,Eser(61.Dk Cemre),Altan(61.Dk Taner),Kemal(46.Dk Ersan),Serhat,İsmail,SinanHasan Piro,Ulaş(59.Dk Fırat),Yasin,Halil,Kasım,Hüseyin Sadıklar,Hasan Ulukök,Cahit,Hüseyin Deynekli,İlyas,KağanDk 90 Serhat (Hamitköy), 25.Dk (P)Kasım, 57.Dk Kasım(Değirmenlik)Birinci Ligin 11. Hafta karşılaşmasında Hamitköy, Değirmenlik’i Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadında konuk etti.2.Dk: Hamitköy atağında Altan’ın pasında Süleyman sağdan topu ceza alanına kesti. Arka direkte Altan pasını boştaki Eser’e çıkarttı. Eser’in şutunda Ulaş topu çizgi üzerinden uzaklaştırdı.15.Dk: Değirmenlik’te kazanılan köşe atışını kullanan Hüseyin Sadıklar’ın ortasında Hasan Ulukök’ün kafa vuruşunda top üstten dışarıya gitti.22.Dk: Değirmenlik atağında Kağan’ın pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Hüseyin Deynekli’nin şutunda kaleci Mahmut topu kornere çeldi.25.Dk: Değirmenlik atağında Hasan Ulukök’ün pasıyla Hüseyin Deynekli savunma arkasına sarktı ve kaleci Mahmut’un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Zekai Töre penaltı noktasını gösterdi. Vuruşu kullanan Kasım topu filelere gönderdi. Hamitköy 0-1 Değirmenlik35.Dk: Hamitköy savunmasında Sinan pas atmaya çalışırken topu ters bir vuruşla kendi kalesine gönderdi ve üst direğe çarpan top kornere gitti.45+2.Dk: Hamitköy savunmasında Salih Adakan’ın hatasında topu alan Kasım, kaleci Mahmut ile karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda topu dışarıya gönderdi.57.Dk: Değirmenlik atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Kasım’ın vuruşunda top filelere gitti. Hamitköy 0-2 DeğirmenlikGeriye kalan dakikalarda Değirmenlik birçok pozisyonu harcarken, son bölümde Hamitköy yüklendi.90. dakikada Hamitköy’ün kazandığı frikikte Serhat müthiş bir vuruşla 90’dan harika bir gole imza atınca maçın skoru belirlendi. 1 – 2