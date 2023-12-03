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Değirmenlik, Hamitköy’den istediğini aldı

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Birinci Lig lideri M. Değirmenlik konuk olduğu Hamitköy karşısında sahadan 2 – 1galip ayrılarak liderliğini sürdürdü

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Değirmenlik, Hamitköy’den istediğini aldı
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Stadyum: Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı
Hakemler: Zekai Töre,Emre Çevikdal,Baran Marangoz
Hamitköy: Mahmut Demirgan,SalihAdakan(46.Dk Mahmut Polat),Hasan Tulum,Salih Sakallı,Süleyman,Eser(61.Dk Cemre),Altan(61.Dk Taner),Kemal(46.Dk Ersan),Serhat,İsmail,Sinan
Değirmenlik: Hasan Piro,Ulaş(59.Dk Fırat),Yasin,Halil,Kasım,Hüseyin Sadıklar,Hasan Ulukök,Cahit,Hüseyin Deynekli,İlyas,Kağan
Goller: Dk 90 Serhat (Hamitköy), 25.Dk (P)Kasım, 57.Dk Kasım(Değirmenlik)
 
Birinci Ligin 11. Hafta karşılaşmasında Hamitköy, Değirmenlik’i Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadında konuk etti.
2.Dk: Hamitköy atağında Altan’ın pasında Süleyman sağdan topu ceza alanına kesti. Arka direkte Altan pasını boştaki Eser’e çıkarttı. Eser’in şutunda Ulaş topu çizgi üzerinden uzaklaştırdı.
15.Dk: Değirmenlik’te kazanılan köşe atışını kullanan Hüseyin Sadıklar’ın ortasında Hasan Ulukök’ün kafa vuruşunda top üstten dışarıya gitti.
22.Dk: Değirmenlik atağında Kağan’ın pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Hüseyin Deynekli’nin şutunda kaleci Mahmut topu kornere çeldi.
25.Dk: Değirmenlik atağında Hasan Ulukök’ün pasıyla Hüseyin Deynekli savunma arkasına sarktı ve kaleci Mahmut’un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Zekai Töre penaltı noktasını gösterdi. Vuruşu kullanan Kasım topu filelere gönderdi. Hamitköy 0-1 Değirmenlik
35.Dk: Hamitköy savunmasında Sinan pas atmaya çalışırken topu ters bir vuruşla kendi kalesine gönderdi ve üst direğe çarpan top kornere gitti.
45+2.Dk: Hamitköy savunmasında Salih Adakan’ın hatasında topu alan Kasım, kaleci Mahmut ile karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda topu dışarıya gönderdi.
57.Dk: Değirmenlik atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Kasım’ın vuruşunda top filelere gitti. Hamitköy 0-2 Değirmenlik
Geriye kalan dakikalarda Değirmenlik birçok pozisyonu harcarken, son bölümde Hamitköy yüklendi.
90. dakikada Hamitköy’ün kazandığı frikikte Serhat müthiş bir vuruşla 90’dan harika bir gole imza atınca maçın skoru belirlendi. 1 – 2
 
AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Miracle Değirmenlik SK 11 8 2 1 27 6 21 26
2. Esentepe KKSK 11 7 3 1 19 7 12 24
3. Gönyeli SK 11 6 1 4 26 12 14 19
4. Dem s Cons. Çanakkale TSK 11 5 2 4 17 12 5 17
5. Yalova SK 11 5 2 4 17 15 2 17
6. Lapta TBSK 11 5 2 4 14 20 -6 17
7. M. Hacıali Yılmazköy SK 11 3 6 2 17 15 2 15
8. Düzkaya KOSK 11 4 3 4 16 18 -2 15
9. Ozanköy SK 11 3 6 2 12 14 -2 15
10. Geçitkale GSK 11 4 2 5 20 25 -5 14
11. Hamitköy ŞHSK 11 3 4 4 13 14 -1 13
12. Mormenekşe GBSK 11 3 4 4 16 21 -5 13
13. Ünimar Maraş GSK 11 3 3 5 16 17 -1 12
14. Binatlı YSK 11 2 4 5 7 14 -7 10
15. Girne Halk Evi 11 2 3 6 11 22 -11 9
16. Baf Ülkü Yurdu 11 1 1 9 7 23 -16 4
 
 
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