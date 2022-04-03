Değirmenlik gözdağı veriyor

Aksa 1. Ligi zirve mücadelesi veren Miracle Değirmenlik ile ligde kalma mücadelesi veren Maraş maçında kazanan ev sahibi takım oldu

Stad: Sadık Cemil StadıHakemler: Hüseyin Özkan, Sertan Alkın, Murat İzciMiracle Değirmenlik: Onurhan, Burak, Murat, Salih, Fatih, Yusuf Kumaş, Tufan, Abdullah, Cahit, Emre, İlyasMaraş: Doğuhan, Eray, Rifat, Hüseyin, Hasan, Oğuz, Mustafa, Ahmet, Yunus, Hakan, ZekiGoller: Dk 23 Emre İmam Dk 90 İlyas Yılmaz (Miracle Değirmenlik)Aksa 1.ligi Değirmenlik - Maraş maçında kazanan Emre Perçinci’nin öğrencileri oldu. Maça etkili başlayan ev sahibi takım Emre imam ile 1-0 öne geçti ve ilk devre bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya etkili başlayan konuk takım aradığı golü bulamadı ve 90. Dakikada Değirmenlik kontra atakla İlyas ile farkı 2 ye çıkardı. Bu sonuçla Değirmenlik 51 puana yükseldi. Maraş 29 puanda kaldı.