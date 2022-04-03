Değirmenlik gözdağı veriyor

Hakemler: Hüseyin Özkan, Sertan Alkın, Murat İzci
Miracle Değirmenlik: Onurhan, Burak, Murat, Salih, Fatih, Yusuf Kumaş, Tufan, Abdullah, Cahit, Emre, İlyas
Maraş: Doğuhan, Eray, Rifat, Hüseyin, Hasan, Oğuz, Mustafa, Ahmet, Yunus, Hakan, Zeki
Goller: Dk 23 Emre İmam Dk 90 İlyas Yılmaz (Miracle Değirmenlik)
Aksa 1.ligi Değirmenlik - Maraş maçında kazanan Emre Perçinci’nin öğrencileri oldu. Maça etkili başlayan ev sahibi takım Emre imam ile 1-0 öne geçti ve ilk devre bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya etkili başlayan konuk takım aradığı golü bulamadı ve 90. Dakikada Değirmenlik kontra atakla İlyas ile farkı 2 ye çıkardı. Bu sonuçla Değirmenlik 51 puana yükseldi. Maraş 29 puanda kaldı.
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Çetinkaya TSK
|25
|17
|4
|4
|65
|22
|43
|55
|2.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|25
|16
|3
|6
|53
|26
|27
|51
|3.
|Miracle Değirmenlik SK
|25
|16
|3
|6
|48
|29
|19
|51
|4.
|L. Gençler Birliği SK
|25
|14
|5
|6
|32
|23
|9
|47
|5.
|Karşıyaka ASK
|25
|12
|8
|5
|51
|30
|21
|44
|6.
|SFC Dörtyol SK
|24
|11
|6
|7
|57
|38
|19
|39
|7.
|Esentepe KKSK
|25
|11
|6
|8
|48
|37
|11
|39
|8.
|Mormenekşe GBSK
|25
|8
|11
|6
|28
|33
|-5
|35
|9.
|Yeniboğaziçi DSK
|25
|8
|10
|7
|34
|33
|1
|34
|10.
|Düzkaya KOSK
|25
|9
|7
|9
|30
|33
|-3
|34
|11.
|Maraş GSK
|25
|8
|5
|12
|35
|49
|-14
|29
|12.
|İncirli SK
|25
|7
|5
|13
|30
|48
|-18
|26
|13.
|Yalova SK
|25
|5
|8
|12
|31
|46
|-15
|23
|14.
|Bostancı Bağcıl SK
|25
|5
|6
|14
|22
|41
|-19
|21
|15.
|Çanakkale TSK
|25
|3
|4
|18
|37
|67
|-30
|13
|16.
|Görneç KSK
|24
|1
|5
|18
|14
|60
|-46
|8