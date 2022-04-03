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Değirmenlik gözdağı veriyor

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Aksa 1. Ligi zirve mücadelesi veren Miracle Değirmenlik ile ligde kalma mücadelesi veren Maraş maçında kazanan ev sahibi takım oldu

Değirmenlik gözdağı veriyor
Stad: Sadık Cemil Stadı
Hakemler: Hüseyin Özkan, Sertan Alkın, Murat İzci
Miracle Değirmenlik: Onurhan, Burak, Murat, Salih, Fatih, Yusuf Kumaş, Tufan, Abdullah, Cahit, Emre, İlyas
Maraş: Doğuhan, Eray, Rifat, Hüseyin, Hasan, Oğuz, Mustafa, Ahmet, Yunus, Hakan, Zeki
Goller: Dk 23 Emre İmam Dk 90 İlyas Yılmaz (Miracle Değirmenlik)
 
Aksa 1.ligi Değirmenlik - Maraş maçında kazanan Emre Perçinci’nin öğrencileri oldu. Maça etkili başlayan ev sahibi takım Emre imam ile 1-0 öne geçti ve ilk devre bu skorla tamamlandı. İkinci yarıya etkili başlayan konuk takım aradığı golü bulamadı ve 90. Dakikada Değirmenlik kontra atakla İlyas ile farkı 2 ye çıkardı. Bu sonuçla Değirmenlik 51 puana yükseldi. Maraş 29 puanda kaldı.
 

 
AKSA 1.Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Çetinkaya TSK 25 17 4 4 65 22 43 55
2. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 25 16 3 6 53 26 27 51
3. Miracle Değirmenlik SK 25 16 3 6 48 29 19 51
4. L. Gençler Birliği SK 25 14 5 6 32 23 9 47
5. Karşıyaka ASK 25 12 8 5 51 30 21 44
6. SFC Dörtyol SK 24 11 6 7 57 38 19 39
7. Esentepe KKSK 25 11 6 8 48 37 11 39
8. Mormenekşe GBSK 25 8 11 6 28 33 -5 35
9. Yeniboğaziçi DSK 25 8 10 7 34 33 1 34
10. Düzkaya KOSK 25 9 7 9 30 33 -3 34
11. Maraş GSK 25 8 5 12 35 49 -14 29
12. İncirli SK 25 7 5 13 30 48 -18 26
13. Yalova SK 25 5 8 12 31 46 -15 23
14. Bostancı Bağcıl SK 25 5 6 14 22 41 -19 21
15. Çanakkale TSK 25 3 4 18 37 67 -30 13
16. Görneç KSK 24 1 5 18 14 60 -46 8
 
 
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