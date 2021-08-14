Değirmenlik, Girne’yi geçti

Futbolda takımların 2021 – 2022 sezonu hazırlıkları sürerken, takımlar hazırlık maçları ile de eksikliklerini görüp, güçlerini deniyorlar.

AKSA Süper Lig ekibi Girne Halk Evi, AKSA Birinci Lig ekibi Değirmenlik’e konuk oldu. Sadık CemilStadında oynanan karşılaşmada Değirmenlik, Girne Halk Evi’ni 2 – 1 mağlup etti. Değirmenlik’in gollerini Murat Ormancı ve Sabri kaydetti.

