Değirmenlik, Gençlik’i Bıldırcın’la geçti

Miracle Değirmenlik konuk olduğu C. Bazaar Gençlik Gücü’nü 1-0 geriye düştüğü maçta ikinci devrede sahneye çıkarak 3 gol atan Hüseyin Deynekli’nin yıldızlaştığı maçta 5 -2 mağlup etti

Stad: Lefkoşa Atatürk

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Serkan Özdenkçi, Mehmet Volkan Çelik

China Bazaar Gençlik Gücü: Kemal Bağbal, Mashumba, Tayfun, Erin(80-Yaşar), Turgut, Abbas(70-Aşkın), Behiç(57-Raif), Rifat(61-Sezgin), Orhan, Hasan Akkuyu, Ümitcan(78-Mahmut)

Miracle Değirmenlik: Hasan Piro, Adil, Akabueze, Ulaş(, Semih(87-Justice), Hüseyin Deynekli, Halil Uçar, Barkın, Burak Koçar(72-Murat), Şükrü(82-Salih), Bahadır

Goller: Mashumba-21(pen), Ümitcan-58(China Bazaar Gençlik Gücü), Burak Koçar-17, Şükrü-35, Hüseyin Deynekli-51,57,84(Miracle Değirmenlik)

Kırmızı Kart: Dk 79-Tayfun (China Bazaar Gençlik Gücü)

Miracle Değirmenlik, China Bazaar Gençlik Gücü'nü 5-2 mağlup ederek puanını 10'a yükseltti. Takımın golleri Hüseyin Deynekli(3), Burak Koçar ve Şükrü'den geldi. China Bazaar Gençlik Gücü'nün gollerini ise penaltıdan Mashumba ve Ümitcan kaydetti. Takım kaptanı Tayfun ise 79. dakikada Semih'e yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

11. Dk. Hüseyin Deynekli'nin pasında Akabueze ceza yayında sert vurdu. Top yandan dışarı gitti.

17. Dk. Şükrü topu taşımaya çalıştı. İki oyuncu arasından çıkamadı. Seken topu alan Akabueze rakibinden sıyrılarak soldan ceza alanına girdi. Aşırtma ortasında Burak uzak kale direğinde dokunarak topu ağlara gönderdi. 0-1

21. Dk. Hasan Akkuyu ceza alanı içinde Ulaş'la girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Utku Hamamcıoğlu pozisyonda penaltı kararı verdi. Atışı Mashumba kullandı. Hasan Piro uzandı, ancak top köşeden ağlara gitti. 1-1

35. Dk. Akabueze topu taşıyarak pozisyonu zorladı. Seken top ceza alanı içinde Semih'de kaldı. Onun pasında Şükrü bekletmeden plase vurdu. Top köşeden ağlara gitti. 1-2

51. Dk. Bahadır'ın pasında Hüseyin Deynekli topla savunmanin gerisinde buluştu. Ceza alanına girdi. Yerden vuruşunda top kaleci Kemal'in boşalttığı yakın köşeden ağlara gitti. 1-3

57. Dk. Akabueze'nin pasında Hüseyin Deynekli ceza alanı içinde topla buluştu. Sert vuruşunda top köşeden ağlara gitti. 1-4

58. Dk. Adil'in ters kafa vuruşunda üst direkten dönen top kale alanı içinde boşta kaldı. Ümitcan topu ağlara gönderdi. 2-4

79. Dk. Semih'e faul yapan Tayfun önce ikinci sarı sonra kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

84. Dk. Savunmanın gerisinde topla buluşan Hüseyin Deynekli kaleciyle karşı karşıya kaldı. Yerden vuruşunde top ağlara gitti. 2-5

88. Dk. Barkın'ın ceza alanı dışından sert şutunda top ust direkten döndü.