banner762
banner815
Alpine'den elektrikli A110 konsepti
Alpine'den elektrikli A110 konsepti
13 0
Kaplumbağaya tekerlek bacak yapıldı
Kaplumbağaya tekerlek bacak yapıldı
13 0
 
Klasikler gece yarışacak
Klasikler gece yarışacak
31 0
Karayolları ne işe yarıyor?
Karayolları ne işe yarıyor?
14 0
Famagusta Cup’ta salonda sona doğru
Famagusta Cup’ta salonda sona doğru
10 0
“Vergi ödemek çile olmamalı”
“Vergi ödemek çile olmamalı”
14 0
Eski mezunlar 50 yıl sonra buluştu
Eski mezunlar 50 yıl sonra buluştu
47 0
banner797

Değirmenlik, galibiyetle başladı

banner476

banner825
Değirmenlik, galibiyetle başladı
Aksa Süper Ligin yeni ekiplerinden olan Miracle Değirmenlik ilk hazırlık maçından galibiyetle ayrıldı.
Sezon teknik direktör Mehmet Bolkan yönetiminde hazırlanan ve yaptığı transferlerle sezona üst sıra hedefiyle giren Miracle Değirmenlik dün konuk ettiği Yalova’yı 3-2 mağlup etti.
Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda ve oldukça sıcak bir havada oynanan karşılaşmada Miracle Değirmenlik takımı yaptığı birçok değişiklikle tüm futbolcularının performansını gördü.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.