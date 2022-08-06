Değirmenlik, galibiyetle başladı

Aksa Süper Ligin yeni ekiplerinden olan Miracle Değirmenlik ilk hazırlık maçından galibiyetle ayrıldı.

Sezon teknik direktör Mehmet Bolkan yönetiminde hazırlanan ve yaptığı transferlerle sezona üst sıra hedefiyle giren Miracle Değirmenlik dün konuk ettiği Yalova’yı 3-2 mağlup etti.

Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda ve oldukça sıcak bir havada oynanan karşılaşmada Miracle Değirmenlik takımı yaptığı birçok değişiklikle tüm futbolcularının performansını gördü.

