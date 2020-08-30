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Değirmenlik forveti Çelik gibi

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Değirmenlik, 2 önemli hücum oyuncusu Mustafa Çelik ve Turgut Kaçar’ı, Yonpaş Dumlupınar’dan kiralık olarak transfer etti

Değirmenlik forveti Çelik gibi
Soydan SAKALLI
K-PET Birinci Ligin yeni ekibi Değirmenlik, 2 önemli hücum oyuncusunu transfer ederek kadrosunu güçlendirdi.
Değirmenlik, Yonpaş Dumlupınar’dan Mustafa Çelik ve Turgut Kaçar’ı kiralık olarak transfer etti. Geçtiğimiz sezonu Hamitköy’de geçiren Mustafa Çelik, hücum bölgesinin birçok farklı yerinde görev yapabiliyor. Mustafa Çelik, daha önce de Değirmenlik’te forma giymişti. Turgut Kaçar ise Değirmenlik’te eski formunu yakalamaya çalışacak. Bu arada Değirmenlik, Yonpaş Dumlupınar’dan kalecisi Onurhan’ı da geçtiğimiz sezon olduğu gibi yine kiraladı.
 
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