Değirmenlik'e tecrübeli stoper

K-PET Birinci Lig'in yeni ekibi Değirmenlik güçlü bir kadro ile yeni sezona girmek için transfere başladı.
Değirmenlik son olarak K-PET Süper Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü'nde forma giyen Umut Göktaş ile anlaştı.
Deneyimli stoper Umut yeni sezonda takımına savunmada katkı koyacak.
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