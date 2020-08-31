Değirmenlik'e tecrübeli stoper

K-PET Birinci Lig'in yeni ekibi Değirmenlik güçlü bir kadro ile yeni sezona girmek için transfere başladı.

Değirmenlik son olarak K-PET Süper Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü'nde forma giyen Umut Göktaş ile anlaştı.

Deneyimli stoper Umut yeni sezonda takımına savunmada katkı koyacak.