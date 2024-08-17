Değirmenlik, Doğan'ı üç golle geçti

Süper ligin iki temsilcisi Miracle Değirmenlik ve Doğan Türk Birliği takımları hazırlık karşılaşmasında Kırkkale’de buluştu.

Baştan sona çekişmeli ve mücadele gücü yüksek geçen karşılaşmayı Miracle Değirmenlik 3-1 kazandı. MiracleDeğirmenlik’in gollerini Hüseyin Deynekli(2) ve Sertan Kurukafa kaydederken, Doğan Türk Birliği’nin golünü Farouk Dadzıe kaydetti.



