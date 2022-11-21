Değirmenlik, Bayraktar'a emanet

Aksa Süper Lig ekibi Miracle Değirmenlik’te Mehmet Bolkan’dan boşalan teknik direktörlük görevine Özgü Bayraktar getirildi.
Miracle Değirmenlik Spor Kulübü Başkanı Hakan Törehan’ın ofisinde başkan ile bir araya gelen Bayraktar el sıkışarak şampiyonluk parolasıyla göreve başladı.
Bayraktar, en son Süper Lig ekiplerinden Göçmenköy’ü çalıştırmıştı.
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