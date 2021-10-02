Değirmenlik Batsi ile kazandı

Stadyum: Değirmenlik Sadık Cemil Stadı

Hakemler: İsfendiyar Açıksöz, Engin Akkagün, Cem Öksüzoğulları

Miracle Değirmenlik: Onurhan, Sabri (Dk.46 Mustafa Çelik), Kayhan (Dk.73 Boybeyi), Turgut (Dk.84 Murat Ormancı), Raif, Salih, Mehmet Parlak, Yusuf, Burak, Hüseyin Keleş (Dk.29 Seyhan), İlyas

Çanakkale: Umut, Hakan (Dk.51 Hasan) Süleyman (Dk.70 Kader), Rifat (Dk.35 Ekrem), Yunus Kalaycı, Barın, İmirze, Yekta (Dk.70 Rifat), Ahmet, Kaan, Hasan Çaka (Dk.35 Osman),

Kırmızı Kart: Dk.86 Murat Ormancı

Goller: Dk.31 Mehmet Parlak, Dk.86 Murat Ormancı (Miracle Değirmenlik)



AKSA Birinci Ligde şampiyonluk hedefinde olan Miracle Değirmenlik, yeni teknik direktörü Hüseyin Hacıömer (Batsi) yönetiminde çıktığı ilk maçtan 2 – 0 galibiyetle yarıldı.

Miracle Değirmenlik, ligde henüz puanla tanışmayan Çanakkale karşısında her 2 devrede de bulduğu birer golle maçı 2 – 0 kazanıp puanını 6 yaparken, Çanakkale puansız kalmaya devam etti.

MiracleDeğirmenlik’in gollerini 31ç dakikada Mehmet Parlakve 86.Dakikada Murat Ormancı attı. Murat Ormancı golden sonra formasını çıkardığı için hakem İsfendiyar Açıksöz’den ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Murat Ormancı, göz yaşları içerisinde oyun alanı dışına çıktı.



