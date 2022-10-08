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Değirmenlik Akabueze’yle yürüyor

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Süper Lig’in şampiyonluk adaylarından Miracle Değirmenlik, Gönyeli’yi golcüsü Akabuze’nin attığı golle yenerek 3 haftayı 7 puanla tamamladı

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Değirmenlik Akabueze’yle yürüyor

STAT: Sadık Cemil Stadı

 HAKEMLER: Mustafa Öztugay, Özal Çağlayan, Mehmet Ekşici

 M. Değirmenlik: Hasan Piro, Burak Koçar, (Dk.72 Murat), Halil Uçar, (Dk.58 Salih), Hasan Ulukök, Adil Uçar, Emmanuel Akabueze, Şükrü Erdoğan, Hüseyin Deynekli, Semih Ünaldı (Dk.90 Justice), Barkın Özaşık, Ulaş Candanal.

Gönyeli: Mustafa Dağman, Tufan Gençay, Emre Aktaş, Kahraman Dönmez, Halil Esen, Osita Obiekwe, Dennis Faik Korgan (Dk.61 Kadir),Rıdvan Okur, Mehmet Fatih Parlak(Dk.79 Mustafa), Ahmet Eser Aksoy, Süleyman Aksaç (Dk.41 Buray)
Gol: ​Dk. 11 Akabueze(Değirmenlik)

AKSA Süper Lig’in 3. haftasında Miracle Değirmenlik ile Gönyeli karşı karşıya geldi.
Sadık Cemil Stadı’nda yer alan karşılaşmada Değirmenlik 11. dakikada Akabueze’nin kaydettiği kafa golüyle 1-0 galip geldi.
İlk yarıda Osita’nın Gönyeli adına attığı golün iptal edilmesi, beraberinde itirazları da getirse de karar değişmedi.
Bu sonuçla Değirmenlik puanını 7 yaparak yenilgisiz yoluna devam etti.
Ligde ikinci kez mağlup olan Gönyeli ise 3 puanda kaldı.
Değirmenlik’in şu ana kadar ligde attığı üç golü de Akabueze kaydetmiş oldu.
Fotoğraflar: Gökhan Kuzu

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