Değirmenlik Akabueze’yle yürüyor

Süper Lig’in şampiyonluk adaylarından Miracle Değirmenlik, Gönyeli’yi golcüsü Akabuze’nin attığı golle yenerek 3 haftayı 7 puanla tamamladı

STAT: Sadık Cemil Stadı

HAKEMLER: Mustafa Öztugay, Özal Çağlayan, Mehmet Ekşici

M. Değirmenlik: Hasan Piro, Burak Koçar, (Dk.72 Murat), Halil Uçar, (Dk.58 Salih), Hasan Ulukök, Adil Uçar, Emmanuel Akabueze, Şükrü Erdoğan, Hüseyin Deynekli, Semih Ünaldı (Dk.90 Justice), Barkın Özaşık, Ulaş Candanal.

Gönyeli: Mustafa Dağman, Tufan Gençay, Emre Aktaş, Kahraman Dönmez, Halil Esen, Osita Obiekwe, Dennis Faik Korgan (Dk.61 Kadir),Rıdvan Okur, Mehmet Fatih Parlak(Dk.79 Mustafa), Ahmet Eser Aksoy, Süleyman Aksaç (Dk.41 Buray)

Gol: ​Dk. 11 Akabueze(Değirmenlik)

AKSA Süper Lig’in 3. haftasında Miracle Değirmenlik ile Gönyeli karşı karşıya geldi.

Sadık Cemil Stadı’nda yer alan karşılaşmada Değirmenlik 11. dakikada Akabueze’nin kaydettiği kafa golüyle 1-0 galip geldi.

İlk yarıda Osita’nın Gönyeli adına attığı golün iptal edilmesi, beraberinde itirazları da getirse de karar değişmedi.

Bu sonuçla Değirmenlik puanını 7 yaparak yenilgisiz yoluna devam etti.

Ligde ikinci kez mağlup olan Gönyeli ise 3 puanda kaldı.

Değirmenlik’in şu ana kadar ligde attığı üç golü de Akabueze kaydetmiş oldu.

Fotoğraflar: Gökhan Kuzu