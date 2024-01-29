Değirmenlik adım adım şampiyonluğa ilerliyor

Aksa 1. Ligin ikinci devresinin ilk hafta karşılaşmaları hafta sonu oynanan maçlarla tamamlanırken, Miracle Değirmenlik, takipçisi ile arasındaki puan farkını daha da açtı.Değirmenlik’in kazandığı, takipçisi Esentepe’nin ise play-off hattındaki Yılmazköy deplasmanında berabere kaldığı 16. Hafta sonunda Esentepe ile Değirmenlik arasındaki puan farkı 9’a yükseldi.Play-off hattındaki diğer takımlar Dem’s Cons. Çanakkale, Yalova ve Hamitköy haftayı galibiyetle kapatarak ikinci devreye iyi bir başlangıç yapmış oldu. İlk devreyi play-off hattı içinde tamamlayan Gönyeli’nin bire bir rakibi Hamitköy’e yenilmesi sonrasında play-off hattının altına düştü.Ligin dibindeki Baf Ülkü Yurdu ile Girne Halk Evi takımları haftayı mağlubiyetle kapatarak, play-out hattına yaklaşma şanslarını teptiler.Play-out hattının en kârlısı ise birebir rakibi U. Maraş’ı mağlup eden Geçitkale oldu. Binatlı’nın mağlup olması, Mormenekşe’nin ise berabere kalmasıyla yukarıya tırmanma şanslarını kaçırdılar.Aksa 1. Ligin 16. Haftasında oynanan 8 maçın beşini ev sahipleri kazanırken, bir maçı deplasman ekibi kazandı, iki maç ise berabere tamamlandı. Ligde tek deplasman galibiyetini Yalova aldı.Oynanan maçlarda 19 gol atılarak maç başına 2,5 gol ortalamasıyla kısır haftalardan biri olurken, en farklı galibiyeti 4 – 1’lik skorla Çanakkale takımı aldı.Ligde gol krallığı yarışında olan Gönyeli’den İlyas Yılmaz haftayı golsüz kapatarak 19 golde kalırken, Değirmenlik’ten Kasım Tağman’da gol atamayarak 18 golde kaldı.Bu hafta oynanan maçlarda 32 sarı kart gösterilirken, sadece 1 kırmızı kart çıktı. Kırmız kartı Geçitkale’den Hüseyin Özbilen gördü.Haftanın Takımı: HamitköyAksa 1. Lig’de hedefleri süper lig olan play-off hattındaki Hamitköy ile Gönyeli arasındaki zorlu mücadeleyi kazanan Hamitköy, hem ikinci devreye iyi bir başlangıç yaptı hem de birebir rakibini mağlup etti.Haftanın Futbolcusu: Asrın Sönmez(Yalova)Yalova takımının ilk devrede performansı her geçen hafta yükselen futbolcusu Asrın, ikinci devreye de iyi başlayarak hem kupada hem de ligde gollerini sıralamaya devam ediyor. Binatlı karşısında attığı golle takımının galibiyetinde büyük pay sahibi olan Asrın haftanın futbolcusu olduHaftanın Teknik Adamı: İzzet Kaçmaz (Geçitkale)Aksa 1. Ligde kalıcı olmak isteyen Geçitkale takımının teknik direktörü İzzet Kaçmaz, devre arasında takıma yapılan transferleri takıma iyi adapte ederek birebir rakiplerinden U. Maraş’ı mağlup etmeyi başardıHaftanın Hakemi: Mustafa Öztuğay(Binatlı – Yalova)Binatlı ile Yalova arasında oynanan zorlu Güzelyurt derbisinin orta hakemliğini yapan Mustafa Öztuğay maç boyunca yerinde düdükler çalarak ve tansiyonun yükselmesine izin vermeyip yardımcılarıyla da uyum içinde maç yönettiHaftanın Kare Ası:Mahmut(Hamitköy), Olgun(Geçitkale), Barın (Çanakkale), Ümit (Düzkaya)Haftanın Onbiri:Ali(Düzkaya), Salih (M. H. Yılmazköy), İlyas(Değirmenlik), Muhammet(Geçitkale), Sergülen(Yalova), Eser (Hamitköy), Selçuk (Yalova), Enes (Geçitkale), Yunus (Çanakkale), Hüseyin Deynekli(M.Değirmenlik), Berkant(Çanakkale)Aksa 1.Lig 16. Hafta sonuçlarıDem’s Cons.Çanakkale-Girne H.Evi: 4 – 1Düzkaya-Lapta: 2 – 1Geçitkale-Ü.Maraş: 2 – 0M.H.Yılmazköy-Esentepe: 1 – 1M.Değirmenlik-Baf Ü.Yurdu: 2 – 0Binatlı-Yalova : 0 – 1Hamitköy-Gönyeli: 2 – 0Ozanköy-Mormenekşe: 1 – 1Aksa 1.Lig 17. Hafta maç programı:Esentepe-HamitköyGirne Halk Evi – BinatlıBaf Ü. Yurdu – GeçitkaleU. Maraş – OzanköyGönyeli – DüzkayaLapta – M. DeğirmenlikYalova – M. Haciali YılmazköyMormenekşe – Dem’s C. Çanakkale