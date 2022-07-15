Değirmenlik, 2 hazırlık kampıyla hazırlanacak

AKSA Süper Ligin yeni ekiplerinden Miracle Değirmenlik, yeni sezona biri yurt içi, diğeri yurt dışı olacak şekilde iki kampla hazırlanacak

Bir süre önce yeni sezon hazırlıklarına başlayan ve yaptığı transferlerle dikkat çeken Değirmenlik ilk kampını Girne’de gerçekleştirecek. 20-24 Temmuz tarihlerinde Korineum Golf &BeachResort’ta dört günlük kamp yapacak olan Değirmenlik, ardından 12-20 Ağustos tarihlerinde ise Ankara’da Kızılcahamam’da ikinci etap kamp çalışmasını yaparak adaya dönecek.

Kızılcahamam’da gerçekleştirilecek 2. Hazırlık kampında Miracle Değirmenlik takımı 3. ülke takımlarından biriyle de hazırlık maçı yapacak.

