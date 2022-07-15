Değirmenlik, 2 hazırlık kampıyla hazırlanacak

Bir süre önce yeni sezon hazırlıklarına başlayan ve yaptığı transferlerle dikkat çeken Değirmenlik ilk kampını Girne’de gerçekleştirecek. 20-24 Temmuz tarihlerinde Korineum Golf &BeachResort’ta dört günlük kamp yapacak olan Değirmenlik, ardından 12-20 Ağustos tarihlerinde ise Ankara’da Kızılcahamam’da ikinci etap kamp çalışmasını yaparak adaya dönecek.
Kızılcahamam’da gerçekleştirilecek 2. Hazırlık kampında Miracle Değirmenlik takımı 3. ülke takımlarından biriyle de hazırlık maçı yapacak.
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