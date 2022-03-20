Değirmen öğütmeye devam ediyor

Aksa 1. Lig’in zirve mücadelesi veren ekiplerinin Değirmenlik’teki karşılaşmasının galibi rakibi Gençler Birliği’ni 2-1 mağlup eden Miracle Değirmenlik takımı oldu

Stad: Sadık Cemil Stadı

Hakemler: Utku Hamamcıoğlu, Yusuf Dönder, Burak Mandıralı

M.Değirmenlik: Onurhan, Salih, Yusuf, Cahit, Mehmet, Tufan, Abdullah(Burak), Turgut(Hüseyin), Murat (Yusuf(Ertoğrul)), Emre(Fatih), İlyas

L.Gençler Birliği: Cengiz, Emir, Salih(Osman Turgut), Kadir, Berk, Ramazan(Sertan), Mehmetali, İsmet(Bülent), Yıldıray(Sertan B ulut), Beşir Ndiaye, Ahmet Kara,.

Goller: Dk. 45 Murat, Dk 67 İlyas (M. Değirmenlik), Dk. 30 Emir (P) (Gençler Birliği)





Aksa 1.ligde direk Süper lige çıkmayı hedefleyen iki takım Mıracle Değirmenlik ile Gençlerbirliği arasındaki mücadeleden yenik duruma düşmesine rağmen 2-1 galip ayrılan Mıracle Değirmenlik, zirve takibini sürdürdü.

İlk yarının 30. dakikasında Emir'in penaltı atışından attığı golle 1-0 öne geçen konuk takım İskele ilk devrenin uzatma dakikalarında Murat’ın golüne engel olamadı devre 1-1 bitti.

İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi takım Değirmenlik golcüsü İlyas ile öne geçti ve maçı 2-1 kazandı. Bu sonuçla Değirmenlik puanını 48 çıkardı. İskele 41 puanda kaldı.

Değirmenlik galibiyet serisini sürdürerek 2.sırada lideri takibe devam dedi.



