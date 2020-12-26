Dayı bireysel çalışıyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 2020 – 2021 Futbol Sezonunu iptal etmesine rağmen hakemlerin büyük çoğunluğu antrenmanlarını bireysel olarak sürdürüyor.

Futbolumuzun deneyimli ve başarılı hakemlerinden Fehim Dayı bu hakemler arasında yer alırken, bireysel olarak çalışmalarını devam ettiriyor. Fehim Dayı, Lefkoşa Atatürk Stadında kondüsyon antrenmanları ile kondüsyonunu korumaya çalışıyor.

