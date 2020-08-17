Davutoğlu ile Baf'ın yolları ayrıldı

K-PET Süper Lig ekiplerinden Baf Ülkü Yurdu ile teknik direktör Gökmen Davutoğlu'nun yolları ayrıldı.

Gökmen Davutoğlu, Baf Ülkü Yurdu başkanı Ahmet Ertay ile yaptığı görüşme sonrasında ayrılma kararı aldı.

Gökmen Davutoğlu kulübün küçülme kararı almasından dolayı görevine devam etmeyecek.