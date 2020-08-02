banner411
banner69
Yıldızlarda finalistler belirlendi
Yıldızlarda finalistler belirlendi
106 0
"Elimizle birlikte gönlümüzü de birbirimize açmalıyız"
6 0
 
Akıncı, Arasta bölgesinde bayram ziyareti yaptı
Akıncı, Arasta bölgesinde bayram ziyareti yaptı
31 0
Limasol Sigorta'dan anlamlı bağış
Limasol Sigorta'dan anlamlı bağış
17 0
Kartal finale kondu
Kartal finale kondu
49 0
Yaz Akşamlarını Renklendirecek Farklı Salata Tarifleri
Yaz Akşamlarını Renklendirecek Farklı Salata Tarifleri
38 0
Haspolat farklı başladı
Haspolat farklı başladı
302 0
banner460

Davutoğlu ayrılıyor, Volkan geliyor

banner476

Davutoğlu ayrılıyor, Volkan geliyor
Niyazi ERGÜLEN
K-PET Süper Lig kulüplerinden Baf Ülkü Yurdu’nda başarılı teknik direktör Gökmen Davutoğlu yeni sezonda takımın başında yer almayacak.
Baf Ülkü Yurdu’na playout oynatmadan sezonu tamamlayan Gökmen Davutoğlu, takımı ile başarılı bir sezon geçirmişti. Gökmen Davutoğlu’nun ayrılık kararı sonrasında ise Baf Ülkü Yurdu’nda teknik adamlık için Orçun Volkan’ın ismi gündeme geldi. 
K-PET Birinci Lig kulüplerine yaşattığı başarılarla dikkat çeken Orçun Volkan, Düzkaya’yı 2 sezon önce K-PET Süper Lige çıkartmış, geçtiğimiz sezon Yalova’ya playoff oynatmıştı.
Ahmet Ertay başkanlığındaki Baf Ülkü Yurdu yönetiminin genç teknik adam Orçun Volkan ile görüşüp el sıkışması bekleniyor.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.