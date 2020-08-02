Davutoğlu ayrılıyor, Volkan geliyor

Niyazi ERGÜLEN

K-PET Süper Lig kulüplerinden Baf Ülkü Yurdu’nda başarılı teknik direktör Gökmen Davutoğlu yeni sezonda takımın başında yer almayacak.

Baf Ülkü Yurdu’na playout oynatmadan sezonu tamamlayan Gökmen Davutoğlu, takımı ile başarılı bir sezon geçirmişti. Gökmen Davutoğlu’nun ayrılık kararı sonrasında ise Baf Ülkü Yurdu’nda teknik adamlık için Orçun Volkan’ın ismi gündeme geldi.

K-PET Birinci Lig kulüplerine yaşattığı başarılarla dikkat çeken Orçun Volkan, Düzkaya’yı 2 sezon önce K-PET Süper Lige çıkartmış, geçtiğimiz sezon Yalova’ya playoff oynatmıştı.

Ahmet Ertay başkanlığındaki Baf Ülkü Yurdu yönetiminin genç teknik adam Orçun Volkan ile görüşüp el sıkışması bekleniyor.

